Come rendere perfetti i tuoi capelli ricci? Il segreto è saper usare bene il diffusore

“Ogni riccio un capriccio“, recita così una frase diventata ormai celebre e che sicuramente se hai questo genere di capelli avrai sentito ripeterti miliardi di volte. Eppure delle volte è proprio così, asciugare i capelli ricci non è sempre facilissimo, anzi talvolta – senza essere preparati – può sembrare difficilissimo. Riuscire a ottenere quelle onde che vedi nelle pubblicità spesso può sembrare un’impresa titanica, specie se non si conoscono i trucchetti del mestiere. In questi casi il segreto per riuscirci è uno e uno solo: usare in modo corretto il diffusore per capelli ricci.

Come asciugare i capelli ricci con il diffusore, alcuni semplici consigli

Molte persone credono che avere i capelli ricci sia una vera condanna e se li hai è probabile che questo sia stato un tuo pensiero ricorrente nel corso del tempo. C’è chi trova difficilissimo asciugarli e spesso lo fa senza la giusta attenzione, ottenendo un risultato poco soddisfacente; c’è anche chi ancora preferisce farsi una piega piuttosto che valorizzare i propri ricci naturali.

Questo genere di capello ha bisogno sicuramente di cura ma soprattutto, per poter risultare esteticamente interessante, necessita di essere asciugato in modo corretto: altrimenti si corre il rischio di avere una chioma che potrebbe ricordare quella di uno spaventapasseri; in tutta questa trafila il diffusore è lo strumento che più è adatto per raggiungere l’obbiettivo finale, a patto di usarlo bene.

Il primo passo è sempre quello: lavare i capelli utilizzando prodotti dedicati all’esaltazione del riccio; fatto questo arriva la seconda fase, quella più importante: il processo di asciugatura. Qui entra in gioco il diffusore per capelli ricci che, se utilizzato bene, è in grado di sottolineare i ricci, facendoli diventare definiti e bellissimi. Attenzione a un dettaglio: il processo di asciugatura, per risultare perfetto, deve partire da capelli ancora bagnati.

Il nostro suggerimento, a questo punto, è uno: usare una crema fissante o un gel, a seconda dei tuoi gusti e della tipologia di capello che hai, per ammorbidire e al contempo idratare i capelli. Potrai spalmare il prodotto sui capelli, ricorda di evitare la cute e concentrarti solo sulla parte finale; se hai ancora qualche dubbio ti consigliamo questi 12 consigli per gestire i capelli ricci.

Una volta che il prodotto sarà stato distribuito in maniera uniforme su tutti i capelli arrivai l momento di dedicarsi all’asciugatura con un diffusore per capelli ricci. Puoi iniziare ad asciugare i capelli partendo dalla parte bassa, mettendoti quindi a testa in giù e posizionando il diffusore direttamente sulla capigliatura in modo verticale; pian piano potrai passare alle altre zone, inclinando sempre un po’ il capo e posizionando bene il diffusore.

Una volta completato il processo di asciugatura potrai modellare l’acconciatura a seconda dei gusti e del taglio che hai. Per ottenere il riccio perfetto non dimenticarti di utilizzare il diffusore prima dal basso e soltanto quando i capelli sono asciutti, usarlo dall’alto o lateralmente per modellare la pettinatura.

Le caratteristiche che deve avere un buon diffusore per capelli

È chiaro che per ottenere un’asciugatura perfetta si deve avere un buon diffusore per capelli ricci, ma a volte può risultare difficile scegliere quello più adatto alle proprie necessità; per questo motivo sapere quali sono le caratteristiche tecniche per un buon diffusore può essere fondamentale.

Il primo elemento importante da tenere in considerazione è il peso del diffusore: avere un diffusore leggero e facile da maneggiare, magari con impugnatura ergonomica, rende l’utilizzo del dispositivo ancora più semplice.

Un secondo elemento fondamentale è l’integrazione di funzionalità aggiuntive: al giorno d’oggi la comodità viene prima di ogni cosa e, infatti, i diffusori di ultima generazione integrano anche l’asciugacapelli così da poterli usare con ancora più facilità.

Anche il materiale ha il suo grado di importanza e pertanto è bene sapere che sarebbero da privilegiare i diffusori realizzati in ceramica; l’utilizzo di questo materiale non danneggia e secca il capello ma lo aiuta a idratarsi in maniera naturale proteggendolo nel contempo, complice l’asciugatura più delicata.

Infine un’altra caratteristica che ti consiglio di tenere in considerazione è la presenza di un filtro amovibile che garantirà una facile pulizia del diffusore.

Vedrai che i tuoi capelli, se asciugati con un buon diffusore per ricci e nel modo corretto, non avranno più quell’effetto crespo e danneggiato che tanto odi, ma saranno finalmente idratati e luminosi.

