Come gestire i capelli corti e ricci: 12 consigli per aveere sempre un look perfetto

Capelli ricci e corti, per imparare a gestirli con tranquillità e pazienza basta seguire 12 semplici consigli.

I capelli ricci, dono naturale di madre natura, possono essere affascinanti quando vengono trattati con cura e amore. Tuttavia, gestirli può essere una sfida, soprattutto se sono corti. La chiave per ottenere una chioma riccia impeccabile risiede in una combinazione di taglio adeguato e cure specifiche. Rivolgersi a un hairstylist esperto nei capelli ricci può fare la differenza. Questo professionista può consigliare un taglio che si adatti alla tipologia di ricci e alla forma del viso, permettendoti di esprimere al meglio la tua natura riccia.

Un aspetto fondamentale nella cura dei capelli ricci è la scelta dei prodotti giusti. Dall’uso dello shampoo alla selezione del balsamo, ogni passaggio richiede attenzione. I capelli ricci spesso tendono a essere più secchi, quindi scegliere uno shampoo e un balsamo idratanti è essenziale per mantenere i ricci morbidi e privi di crespo. Per evitare danni, è consigliabile spazzolare i capelli con le dita quando sono bagnati, utilizzando i polpastrelli per sciogliere delicatamente i nodi. La spazzola può causare la rottura dei capelli e contribuire al crespo, quindi è meglio evitarla durante la pettinatura.

L’olio di argan può fare magie

Per eliminare il crespo e mantenere i ricci disciplinati, l’olio di argan può rivelarsi un prezioso alleato. Un impacco con olio di argan sui capelli umidi, lasciato in posa per un’ora prima di lavare i capelli, aiuta ad ammorbidire i ricci e a ridurre il crespo indesiderato. Durante l’asciugatura, utilizzare un diffusore con il phon impostato a bassa velocità e temperatura moderata. Mantenendo il phon a una distanza adeguata dai capelli e utilizzando il diffusore, è possibile asciugare i ricci senza causare danni o crespo.

Sfruttare la forza della gravità durante l’asciugatura può anche fare la differenza. Asciugare i capelli a testa in su e a testa in giù può aiutare a mantenere la naturale forma dei ricci e a prevenire l’effetto piatto. Durante la piega, è importante evitare di spazzolare i capelli o di inserirvi le dita per non disturbare la formazione naturale dei ricci. Per ottenere boccoli definiti, è possibile fare dei twist prendendo una ciocca alla volta e avvolgendola attorno al dito durante l’asciugatura.

Non dimenticare di perfezionare l’acconciatura con forcine e mollette!

Se si desiderano onde morbide invece di ricci stretti, è possibile fare uno chignon con i capelli bagnati e lasciarli asciugare legati. Questo trucco aiuta a ottenere una texture più ondulata. Infine, per gestire eventuali ciocche ribelli o volumi eccessivi, l’uso strategico di forcine può essere di grande aiuto. Posizionandole secondo le proprie esigenze, è possibile camuffare le ciocche indisciplinate e ottenere un look armonioso.

Con questi consigli pratici e l’applicazione di tecniche specifiche, gestire i capelli ricci può diventare un’esperienza positiva e gratificante. Ricorda che ogni riccio è unico e merita cure personalizzate.