Per prima cosa scottate le bietole in una padella con l’olio e la cipolla tritata, sale e pepe. Mescolate in una ciotola le bietole, 2 uova, 50 gr. di formaggio, la maggiorana tritata, il sale e il pepe; in una ciotola a parte versate la ricotta, 3 uova, 30 gr di formaggio, la noce moscata e un pizzico di sale e mescolate.