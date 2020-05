Torte estive semplici, ecco 10 idee facili e gustose! Per il periodo estivo, che ne dite di preparare tantissimi dolci e torte da gustare fredde, oppure a temperatura ambiente? L’ideale è realizzare delle torte estive veloci e facili, magari utilizzando la frutta di stagione che in questo periodo abbonda. In realtà, le idee per delle torte fresche estive sono davvero tantissime.

I dolci estivi possono essere consumati a merenda o per concludere il pranzo o la cena. Torte alla fragola, allo yogurt, alle pesche, al caffè, torte gelato e chi più ne ha più ne metta! Scopriamo insieme alcune delle ricette di torte estive più buone da preparare durante l’estate.

Torta estiva di fragole e panna

Foto Shutterstock | istetiana

Un dolce semplice per il periodo estivo? La torta estiva di fragole e panna! Buonissima, fresca e ricca di vitamine e sali minerali grazie alle fragole, viene ottenuta preparando un semplice pan di Spagna da farcire con la frutta tagliata a pezzi e con panna montata. La ricetta, in realtà, può essere preparata anche con altra frutta di stagione come il melone, i mirtilli, il mango, l’ananas, i lamponi o le pesche.

Per prepararla, basterà frullare le fragole insieme a dei tuorli, zucchero, panna liquida, fecola di patate, farina e lievito; montare gli albumi e unirli al composto che andrà infornato. Per concludere, non dovrete far altro che tagliare la torta a metà per farcirla con le fragole e decorarla, poi, con panna montata, zucchero a velo e fragole.

Torte fresche estive: la torta gelato

Foto Shutterstock | Anna Shepulova

Torte fresche estive da preparare? Quale se non la buonissima torta gelato? Praticamente, un must dell’estate! Si tratta di una ricetta semplice, a cui prestare semplicemente un po’ di attenzione. Naturalmente, gli ingredienti da scegliere possono essere quelli che preferite, ma noi vi proponiamo una ricetta gustosissima al cioccolato e panna montata.

Per preparare la torta gelato, bagnate il pan di Spagna con del liquore diluito in acqua e farcite ogni strato con il gelato al cioccolato: dovrete, infatti, decidere di quanti strati fare la torta, ma noi consigliamo almeno tre per avere almeno due strati di gelato. Mettete la torta in freezer per mezz’ora, montate la panna da spalmare sulla torta e decorate a piacere con zuccherini o cioccolato fuso.

Torte estive facili: la torta di frutta con i riccioli di cioccolato

Foto Shutterstock | Buliak Tetiana

Tra le torte estive facili da preparare, c’è la torta di frutta con i riccioli di cioccolato. Ricetta adatta all’estate, è buonissima da consumare fredda. Come procedere? Snocciolate e tagliate a pezzetti pesche, albicocche e pere, mentre fate sciogliere zucchero, acqua e burro in una padella, a cui aggiungere la frutta per farla caramellare.

In seguito, aggiungete della scorza di limone bio tritata, liquore, biscotti e amaretti sbriciolati. Al composto, aggiungete uova, panna e zucchero e infornate per, poi, decorare la torta raffreddata in frigo con riccioli di cioccolato fondente.

Ricette torte estive: la torta allo yogurt fredda

Foto Shutterstock | October22

La torta allo yogurt fredda è una delle ricette di torte estive più buona! Perfetta per il periodo estivo, su una base preparata con biscotti secchi sbriciolati da amalgamare a zucchero e burro fuso, si aggiunge una crema allo yogurt bianco o alla frutta. Semplice e golosa, la torta prende forma sbriciolando dei biscotti secchi, a cui aggiungere zucchero, burro fuso e latte; montate della panna a neve e aggiungete yogurt e frutta sulla base di biscotto. Nulla vieta di decorare la torta con cacao, caramello o cioccolato.

Torta estiva veloce al caffè

Foto Shutterstock | Germanova Antonina

Che ne dite di una gustosissima torta estiva veloce al caffè? Perfetta per chi ama questa bevanda, può essere realizzata semplicemente con pan di Spagna da farcire con una crema a base di caffè, brandy, burro, zucchero, uova e cacao. È un dolce che può essere servito freddo, a cui aggiungere ingredienti a proprio piacimento: basti pensare alla panna montata o alle scaglie di cioccolato. Per preparare la torta al caffè, non dovrete far altro che frullare zucchero, cacao, burro, caffè, un bicchierino di Brandy e i tuorli e spalmare, poi, la crema nel pan di Spagna diviso in due e sopra di esso.

Torte estive: torta Giamaica

Foto Shutterstock | Sergey Fatin

Altre torte estive? La torta Giamaica! Per il periodo estivo, questo gustoso dolce è l’ideale: si ottiene riempiendo il pan di Spagna con panna montata e ananas tagliato a pezzetti. Anche in questo caso, è possibile arricchire la ricetta con altri ingredienti, oppure sostituire l’ananas con della frutta di stagione a scelta. Semifreddo gustoso e veloce da preparare, va preparato aggiungendo ananas a cubetti al succo di questo frutto con un cucchiaino di liquore e zucchero. Il pan di Spagna va bagnato con lo sciroppo e farcito con ananas e il composto di uova sbattute, panna montata, vanillina e zucchero. Non occorre infornare, ma semplicemente riporre in frigo!

Fresca torta alle pesche

Foto Shutterstock | Nataliya Arzamasova

Una fresca torta alle pesche è davvero irresistibile! Si tratta di un semplice dolce estivo, che viene preparato utilizzando le pesche come frutto di stagione. Questa ricetta può essere realizzata in tante varianti: ad esempio, aggiungendo alle pesche degli amaretti, cannella oppure altra frutta di stagione. La torta alle pesche può essere servita a colazione o a merenda. Genuina e semplice, può essere preparata sbattendo le uova e lo zucchero, a cui aggiungere yogurt bianco, olio e farina setacciata con il lievito; fatto ciò, aggiungete scorza grattugiata di limone e una pesca a cubetti, prima di infornare decorando con fettine di pesche.

Torta rovesciata alle prugne

Foto Shutterstock | Noam Armonn

Avete mai sentito nominare la torta rovesciata alle prugne? Goloso dolce estivo di semplice e veloce preparazione, può essere mangiato come dessert.

Tagliate le prugne di stagione a fettine; fate sciogliere lo zucchero nella teglia imburrata, a cui unire le prugne; intanto, sbattete insieme uova e zucchero, a cui aggiungere farina e latte e aggiungete il tutto alle prugne prima di infornare.

Torta estiva di fichi

Foto Shutterestock | Edalin Photography

Una fresca e gustosa torta di fichi da preparare per fare bella figura con gli ospiti, durante le calde serate estive. Sana e delicata, va preparata con tuorli, zucchero, farina, vaniglia, latte, sale e lievito, oltre che ovviamente ai fichi sbucciati e tagliati a spicchi da riporre dentro e sopra l’impasto.

Torte estive veloci: la torta con frutta fresca

Foto Shutterstock | nelea33

Infine, una delle torte estive veloci più buone? La torta con frutta fresca! La base del dolce è un semplice pan di Spagna da farcire con una crema al gusto di limone e frutta mista a scelta; la torta può, poi, essere completata con una guarnizione di frutta fresca tagliata a pezzi. Per quanto riguarda la frutta, non ci sono delle regole, ma usare quella di stagione è sicuramente preferibile.

Mescolate zucchero, farina e vanillina con il latte, a cui aggiungere la buccia del limone grattugiato e il burro da far sciogliere in un pentolino. La frutta andrà tagliata a pezzettini e cosparsa di zucchero, prima di farcire il pan di Spagna da bagnare con un po’ di rum e da mettere semplicemente in frigo.

Pronti a gustare queste buonissime torte estive?