Per Pasqua ho preparato il tortano napoletano, la ricetta è molto semplice

Ricetta facile del tortano napoletano, è l’antipasto perfetto per Pasqua!

Pasqua è sempre più vicina, bisogna iniziare a buttare giù delle idee per il menu di domenica e lunedì. Per trascorrere al meglio le giornate di festa a tavola, non puoi non proporre un classico napoletano ricco di sapori: il tortano.

Inizia a preparare il tortano in anticipo, i tempi di lievitazione possono essere abbastanza lunghi. Nel caso in cui tu sia alla ricerca di una ricetta veloce, aumenta le dosi del lievito: in meno di 2 ore potrai infornare il prodotto!

Come preparare il tortano napoletano

Con le ricette pasquali vai sul sicuro, son ricche di sapori e piacciono sempre a tutti. Ecco come ottenere un tortano morbido e saporito!

Ingredienti

500 gr di fairna

250 ml di acqua tiepida

10 gr di lievito di birra

100 gr di strutto

10 gr di sale

pepe nero

200 gr di salame

200 gr di provolone piccante

200 gr di fontina

2 uova sode

100 gr di parmigiano

100 gr di pecorino

Procedimento

La prima cosa da fare è mettere a lievitare l’impasto. Quindi in una spianatoia unisci la farina, il lievito di birra sbriciolato e un po’ dell’acqua tiepida. Inizia ad impastare con le mani, aggiungi man mano l’altra acqua a filo alternando con lo strutto. Concludi con il sale e continua a impastare per circa 5 – 10 minuti. Avrai ottenuto un impasto liscio, quindi forma un panetto e posizionalo all’interno di una ciotola infarinata. Copri con pellicola da cucina e lascia lievitare per circa 4 – 5 ore. Raddoppia le dosi del lievito se preferisci una lievitazione di circa 1 ora e mezza. Nel frattempo puoi tagliare a dadini il salame, il provolone e la fontina. Grattugia il parmigiano e il pecorino, poi metti da parte. Prepara le uova sode, segui la nostra ricetta per ottenere delle uova a tema pasquale. A questo punto gli ingredienti per la farcia sono tutti pronti, il panetto sarà raddoppiato di volume ed è pronto per essere utilizzato. Stendilo su una spianatoia infarinata fino a formare un rettangolo. Versa tutti gli ingredienti sulla superficie dell’impasto, poi inizia ad arrotolare fino a formare un salsicciotto. Imburra e infarina uno stampo a ciambella e posiziona al suo interno il tortano. Lascia lievitare per altre 2 ore. Inforna a 170 gradi per circa 55 – 60 minuti. Sforna, lascia intiepidire prima di rimuovere dallo stampo e porta a tavola il tuo tortano napoletano!

Cerchi altre idee per il tuo menu? Lasciati ispirare dalle torte rustiche pasquali!