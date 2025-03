Questa torta rustica con le patate e la salsiccia è il salva cena della domenica

Cerchi idee per una cena sfiziosa e facile da preparare? Scopri la ricetta della torta rustica con patate e salsiccia!

La torta rustica con patate e salsiccia è ottima da preparare in occasione di un pranzo fuori casa. Nel caso in cui tu debba partire per una gita fuori porta, potrai preparare il pranzo a casa e gustarlo freddo ovunque tu sia.

La torta rustica, infatti, si presta perfettamente a questa tipologia di giornata, altrimenti puoi prepararla in anticipo per una cena tra amici sfiziosissima!

Trattandosi di una torta rustica, può essere anche suddivisa in monoporzioni e proposta come finger food per un buffet di una festa di compleanno.

Come preparare la torta rustica con patate e salsiccia

La preparazione della torta rustica con patate e salsiccia è semplicissima. Potrebbe richiedere dei tempi più lunghi perché le patate vanno prima sbollentate. La salsiccia, invece, cuocerà direttamente all’interno del forno.

Se cerchi un’idea più facile e veloce, puoi provare la torta rustica con mozzarella e prosciutto cotto.

Ingredienti

1 rotolo di pasta brisè

200 gr di salsiccia

2 patate grandi

150 gr di scamorza

100 gr di parmigiano grattugiato

1 pizzico di sale

1 pizzico di pepe

Procedimento

Per poter preparare la torta rustica dovrai innanzitutto tirare il rotolo di pasta brisè fuori dal frigorifero e lasciarlo a temperatura ambiente per almeno 10 minuti. Nel frattempo prepara le patate. Pelale con un pelapatate, poi tagliale a tocchetti e mettile in una ciotola piena d’acqua. Lasciale così per almeno 5 minuti. Trascorso il tempo richiesto dovrai scolarle e immergerle in una pentola piena d’acqua. Porta sul fuoco e lascia cuocere le patate per almeno 10 minuti. Poi scola. Sgretola la salsiccia e mettila da parte. Taglia a tocchetti la scamorza, poi grattugia il parmigiano. Puoi usare la mozzarella al posto della scamorza e il pecorino al posto del parmigiano, se preferisci un sapore più intenso. Sgretola le patate, uniscile alla salsiccia, alla scamorza tagliata a tocchetti e il parmigiano grattugiato. Aggiusta di sale, aggiungi un po’ di pepe o altre spezie a piacere. Srotola la pasta brisè, mettila all’interno di uno stampo e bucherella la sua superficie con i rebbi di una forchetta. Farcisci con il ripieno che hai preparato in precedenza, poi sigilla i bordi e metti in forno a 200 gradi per circa 25 minuti. Tira fuori la torta rustica di patate e salsiccia, lascia intiepidire e porta in tavola! Potrai conservarla in frigorifero per almeno 2 giorni.

