Torta di mele annurche soffice e profumata: la ricetta golosa facile da preparare

Classico intramontabile, la torta di mele è uno dei dolci più buoni, da preparare sia per le occasioni speciali che per una tazza di tè caldo in un pomeriggio autunnale o invernale. Se siete alla ricerca di una ricetta con la mela annurca, questa è – senza alcun dubbio – l’ideale. Si tratta di una varietà tipica della Campania, che si distingue per il sapore acidulo e dolce al tempo stesso.

Ricetta semplice e buonissima, la torta di mele annurche vanta una consistenza leggera. Scopriamo la ricetta golosa e facile da preparare della torta di mele annurche soffice e profumata.

La torta di mele annurche light senza burro: la ricetta della nonna

La torta di mele annurche è davvero facile e veloce da preparare. Soffice e profumatissima, è una ricetta perfetta per ogni occasione speciale. La sua preparazione è molto facile e richiede appena 15 minuti, mentre 40 minuti sono quelli della cottura. Ecco gli ingredienti per 10 persone.

Ingredienti:

190 grammi di farina 00

4 uova grandi

4 mele annurche

1 scorza di limone

Succo di limone q.b.

Zucchero a velo vanigliato q.b.

170 grammi di zucchero di canna

2 cucchiaini di acqua

1 cucchiaino di estratto di vaniglia

1 bustina di lievito per dolci

Preparazione:

Iniziate separando i tuorli dagli albumi, così da poterli montare con metà dello zucchero. Una volta fatto questo, aggiungete la scorza grattugiata del limone e, separatamente, montate gli albumi con il resto dello zucchero rimasto, sale e due cucchiai di acqua fredda. Tagliate, quindi, le mele a pezzetti e mettetele a bagno in acqua tiepida, con il succo di mezzo limone. Una volta fatto ciò, mescolate farina e lievito, che andranno aggiunti ai tuorli montati. Agli ingredienti, aggiungete le mele tagliate a pezzi e l’essenza di vaniglia. Mescolate, dunque, l’impasto con gli albumi montati a neve. Versate l’impasto nella teglia, che avrete prima coperto con un foglio di carta da forno. Infornate, quindi, a forno preriscaldato a 180° per 40 minuti. Sfornate, una volta che sarà ben cotta. Aggiungete zucchero a velo vanigliato e buon appetito!

La torta di mele annurche può essere preparata anche con l’aggiunta di cannella, cioccolato o altri ingredienti che vi piacciono! Diversi sono quelli che si possono aggiungere, facilmente. Scoprite anche le torte per una colazione sana e le torte di compleanno facili ideali per grandi e bambini.