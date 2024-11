Torte di compleanno facili, ideali per grandi e bambini

Oggi vi mostreremo come realizzare delle torte di compleanno facili per tutti i gusti , anche per chi non ha molta abilità in cucina ma non vuole rinunciare a presentare in tavola una torta speciale.

Non c’è niente di meglio che festeggiare una ricorrenza dedicandosi alla realizzazione di una ricetta di torta di compleanno.

Le torte di compleanno per bambini sono sicuramente quelle più simpatiche da realizzare perché potete dar sfogo alla fantasia per preparare torte di compleanno particolari.

La cosa importante è che siano torte di compleanno facili da fare in casa, con ingredienti di facile reperibilità e che non richiedano troppo impegno. Ecco 3 idee da poter replicare con facilità!

3 torte di compleanno da fare in casa

La prima proposta è una torta al cioccolato, a seguire troverete una torta classica con panna e fragole e infine una proposta più elaborata per portare in tavola una torta super colorata!

Torta al cioccolato

La torta al cioccolato si prepara con pochi ingredienti. Ecco come preparare una versione perfetta per festeggiare un compleanno!

Ingredienti

140 gr di burro

170 gr di zucchero

2 uova

250 gr di farina

50 gr di cacao in polvere

1 cucchiaino di bicarbonato di sodio

250 gr di yogurt naturale

Per la glassa

300 gr di zucchero a velo

2 cucchiai di cacao in polvere

30 gr di burro fuso

50 ml di acqua bollente

150 gr di cioccolato al latte

Procedimento

In una ciotola mettete il burro ammorbidito e lo zucchero, sbattete insieme con le fruste a mano (o elettriche). Aggiungete un uovo alla volta, battendo bene tra un’aggiunta e l’altra. Aggiungete la farina setacciata, il cacao e il bicarbonato di sodio all’impasto ed infine incorporate lo yogurt. Mescolate tutto fino a ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Versate l’impasto preparato all’interno dello stampo imburrato e infarinato. A questo punto potete cuocere in forno per 25 minuti a 180 gradi. Per preparare la glassa: setacciate lo zucchero a velo e il cacao in una ciotola, poi versate il burro fuso e acqua bollente. Mescolate fino ad ottenere una consistenza spalmabile e liscia. Se è troppo densa, aggiungete con molta attenzione un po’ di acqua bollente in più, goccia a goccia. Stendete la glassa sulla parte superiore della torta con spatola immersa in acqua calda. Fate sciogliere il cioccolato a bagno maria e mettetelo in una tasca da pasticcere. Decorate la superficie della torta scrivendo ‘buon compleanno’. Fate riposare per un paio di ore prima di servire.

In alternativa puoi provare la torta nua al cioccolato, una base realizzata con cioccolato fondente e farcita con un ripieno di crema al cacao!

Torta panna e fragole

La classica torta con panna e fragole è ideale da preparare in qualsiasi occasione.

Ingredienti

180 gr di farina

1 bustina di lievito per dolci

140 gr di zucchero

150 gr di burro

1 bustina di vanillina

3 uova

marmellata di fragole q.b

300 ml di panna montata

50 gr di fragole fresche

Preparazione

In una ciotola sbattete il burro ammorbidito e lo zucchero. Aggiungete le uova, la farina e il lievito fino a ottenere un impasto liscio. Versate l’impasto in una teglia imburrata e livellate. Cuocete in forno per 20-25 minuti. Lasciate raffreddare per 5 minuti e poi posizionate la torta su una gratella e fate raffreddare completamente. Tagliate la torta a metà per ottenere due dischi. Stendete la marmellata sulla base di un disco, e spalmate un po’ anche la base dell’altro. Coprite la marmellata con metà panna montata e posizionate il secondo disco premendo leggermente. Spalmate la panna rimanente sopra la parte superiore della torta, con l’aiuto di una spatola. Decorate con la scritta ‘buon compleanno’ ricavata facendo sciogliere a bagno maria il cioccolato e servendovi di una tasca da pasticcere.

Torta di compleanno colorata

Una torta di compleanno più colorata di così non si può: scopri come ottenere un dolce che i bambini (e non solo) ameranno senza dubbio!

Ingredienti

Uova: 4

Burro: 140 grammi

Farina 00: 300 grammi

Fecola di patate: 100 grammi

Zucchero: 210 grammi

Latte: 100 grammi

Limone: 1, la buccia

Coloranti alimentari: a piacere (3)

Vanillina: 1 bustina

Lievito per dolci:1 bustina

Zucchero a velo: un cucchiaio (facoltativo)

Panna montata: 350 grammi (facoltativo)

Per la preparazione della torta ti suggeriamo di leggere la nostra ricetta della torta Arlecchino!