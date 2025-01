Torta a forma di cuore di San Valentino: la ricetta segreta per sorprendere e far battere il cuore della vostra dolce metà

La ricetta perfetta, per il Giorno degli Innamorati, è quella della torta a forma di cuore di San Valentino. Ecco il trucco per prepararla.

Cosa c’è di più romantico di una torta a forma di cuore, da preparare per San Valentino? La Festa degli Innamorati sta arrivando e realizzare un dolce per la nostra dolce metà è una delle cose più carine da fare in questo giorno. La torta a forma di cuore di San Valentino è la scelta perfetta. Si tratta di un regalo goloso che verrà, sicuramente, apprezzato.

Ma come preparare la torta a forma di cuore di San Valentino? Scopriamo la ricetta segreta per sorprendere e far battere il cuore della vostra dolce metà. Gli ingredienti che servono sono semplici, ma garantiscono un risultato sorprendente.

La ricetta della torta per San Valentino fatta in casa: la torta a forma di cuore semplice con pan di Spagna e cioccolato

Una torta a forma di cuore di San Valentino è come una dichiarazione d’amore. Basta – come detto – procurarsi alcuni semplici ingredienti, il giusto stampo e un po’ di creatività per pensare alla dedica da scrivere sopra la torta. Come detto, è perfetta per festeggiare San Valentino in modo speciale. Si tratta di una ricetta facile da preparare, che richiede un’ora di preparazione e un’ora per la cottura. Questa torta a cuore è formata da ben tre strati farciti al cioccolato e nocciole caramellate. Ecco gli ingredienti per 10 persone.

Ingredienti:

200 grammi di farina 00

380 grammi di zucchero

8 grammi di lievito per dolci

470 grammi di cioccolato fondente

200 grammi di burro a temperatura ambiente

30 grammi di cacao amaro in polvere

5 uova

1 pizzico di sale

100 grami di nocciole spellate

500 grammi di panna fresca liquida

120 grammi di acqua

100 grammi di zucchero a velo

1 cucchiaino di miele di acacia

Preparazione:

Procuratevi uno stampo a cuore di 21×22 centimetri e cominciate tritando il cioccolato fondente, mettendone 100 grammi a bagnomaria. Fatelo intiepidire, mescolando. In una ciotola, versate lo zucchero e il burro e ottenete un composto cremoso con la frusta. Aggiungete le uova, una alla volta, fino a ottenimento di una crema omogenea e spumosa. Aggiungete il cioccolato fuso, il sale, il lievito e la farina, mescolando e amalgamando il composto. Setacciate, quindi, il cacao amaro, mescolando con una frusta. Versate l’impasto ottenuto nello stampo a cuore e livellate, aiutandovi con un cucchiaio. Cuocete, quindi, in forno preriscaldato a 180°, statico per circa 45 minuti. Controllate la cottura con uno stecchino e fate intiepidire, una volta sfornata, prima di toglierla dallo stampo. Procedete, quindi, con la preparazione della ganache mettendo 200 grammi di cioccolato in una ciotola. Fate bollire 200 grammi di panna fresca e versate la panna sul cioccolato, mescolando e coprendo con una pellicola. Fate raffreddare per circa un’ora in frigorifero. Versate il resto della panna in una ciotola e, con le fruste, montatela per aggiungerla alla ganache, mescolando. Dividete, quindi, il composto in due ciotole da mettere in frigorifero. Versate zucchero e nocciole in un pentolino, cuocendo a fuoco medio fino a scioglimento dello zucchero. Mettete le nocciole caramellate su un foglio di carta forno, fate intiepidire e tritatele con un mixer. Aggiungetele, quindi, alla ganache, mescolando e trasferite il tutto in un sac-à-poche da un centimetro. Tagliate la torta raffreddata in tre strati, orizzontalmente e farcite il primo strato con la ganache alle nocciole. Proseguite anche con il secondo strato e con l’ultimo, rimettendo la torta in frigo per venti minuti circa. Prendetela nuovamente e ricoprite anche lati e superficie con la ganache. Mettete, ancora una volta, in frigorifero per circa venti minuti e, nel frattempo, versate acqua e zucchero in un pentolino, cuocendo per tre minuti. Mettete 170 grammi di cioccolato fondente all’interno di una ciotola, versando lo sciroppo sul cioccolato. Mescolate il tutto, aggiungendo il miele e versate la glassa sopra la torta, in modo da ricoprirla completamente. Rimettete la torta in frigo per mezz’ora circa. Mescolate zucchero a velo e acqua in una ciotola, decorando la torta con una scritta a vostra scelta. Servite e buon San Valentino!

La torta a forma di cuore di San Valentino può essere conservata, per tre giorni, in frigorifero. Se volete, potreste renderla ancora più gustosa aggiungendo della scorza d‘arancia grattugiata. Scoprite anche la ricetta di una torta al cioccolato a dir poco strepitosa e di altri dolci veloci.