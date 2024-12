In meno di 5 minuti ho preparato una torta al cioccolato a dir poco strepitosa

La torta in tazza al cioccolato è una delle ricette più facili da preparare. Ecco come preparare la famosissima mug cake per tutta la famiglia!

La torta in tazza al cioccolato è una ricetta estremamente facile che può essere preparata anche da chi ha pochissima esperienza in cucina. Se non hai mai fatto un dolce in tutta la tua vita, potresti iniziare con la mug cake, ovvero la torta in tazza al cioccolato.

L’impasto della mug cake può essere preparato direttamente all’interno della tazza e messo in microonde per poco tempo. Oltre ad essere facile e veloce, è anche il dolce per chi desidera mantenere la cucina completamente pulita senza sporcare troppi utensili.

Una tazza e una mini frusta è tutto quello di cui hai bisogno, segui passo dopo passo la ricetta qui sotto e vedrai che soddisfazione!

Torta in tazza al cioccolato, la ricetta facile e veloce da fare all’ultimo minuto

Tra i dolci veloci da proporre come dessert la mug cake è sicuramente una delle ricette più facili da preparare. Se hai un microonde e inviti amici a cena all’ultimo minuto, con questo dolce farai un figurone. Scopri la ricetta da seguire!

Le dosi che trovi qui sotto sono per una singola tazza, così da poter preparare la mug cake al cioccolato in base alle persone da coccolare con questo delizioso dolce fatto in casa!

Ingredienti

1 uovo

2 cucchiai di bevanda vegetale

1 cucchiaio colmo di zucchero bianco

1 cucchiaio di cacao amaro

2 cucchiai di farina 00

1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci istantaneo

10 gr di gocce di cioccolato

zucchero a velo q.b

Procedimento