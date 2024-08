Tonico per il viso, perché potrebbe fare la differenza

Un prodotto must have della beauty routine, il tonico. Come e quando si usa per ottenere dei benefici sulla pelle del viso? Ecco cosa devi sapere sul tonico!

Uno dei passaggi della skincare, sia mattutina che serale, richiede l’applicazione del tonico, un prodotto che puoi trovare in qualsiasi formula, profumazione e altro ancora in base alle proprie esigenze.

Anche se spesso viene utilizzato in maniera errata o addirittura evitato come se fosse un prodotto inutile, in realtà il tonico porta i suoi benefici. Utilissimo per la cura della pelle, rende la beauty routine molto più efficace. Come e quando si usa il tonico? Cos’è esattamente? Ecco tutto quello che devi sapere sul prodotto.

Tonico, perché é importante usarlo

Il tonico è un prodotto che puoi trovare con facilità in qualsiasi negozio di cosmetica, anche in parafarmacia. Quasi tutti i brand producono il tonico per migliorare la pelle del viso e ottenere dei risultati ancora più efficaci se accompagnato dall’utilizzo di altri prodotti.

I passaggi della skincare prevedono prima la rimozione del make up, la detersione con un prodotto apposito indicato per la tipologia di pelle da trattare, e l’applicazione del tonico. Quindi questo prodotto va applicato sulla pelle asciutta e ben detersa, così da migliorare la sua salute e renderla più morbida e idratata.

Così come per le creme, i sieri e tanti altri prodotti utili per la cura della pelle, anche il tonico può avere diversi obiettivi. Esiste il prodotto purificante, indicato per una pelle grassa anche a tendenza acneica, o il tonico idratante. Ha un texture liquida che si assorbe in maniera molto rapida, si applica sul viso con l’utilizzo di un disco di cotone o picchiettando con le dita.

Alcuni prodotti hanno anche l’obiettivo di tonificare e donare ancora più elasticità al viso, quindi rendono la skincare ancora più efficace. Ovviamente dovrai abbinare il tonico a creme e sieri più elaborati per notare dei risultati sulla pelle.

Oltre ad essere un buon rivitalizzante dei tessuti cutanei, è anche in grado di ridurre il rossore e le irritazioni della pelle e riequilibrare l’acidità naturale della cute. Il tonico si applica mattina e sera sul viso asciutto. Dopo averlo applicato dovrai attendere qualche istante prima di procedere con gli step successivi della skincare.

Non va assolutamente risciacquato, anzi è importante non esagerare con la quantità da stendere sul viso. Se nella tua beauty routine il tonico è un prodotto ancora inesistente, fai ancora in tempo ad inserirlo: scegli il prodotto più adatto a te e al tipo di pelle che hai, evita di applicarlo sulla zona del contorno occhi e portalo sempre con te per usarlo mattina e sera!