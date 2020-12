Ricche di nutrienti e facili da preparare, le tisane fai da te possono tornare utili in numerosi casi. Perfette da gustare a merenda con dei semplici biscotti o da bere a colazione con dolci fatti in casa, gli infusi possono essere realizzati con pochissimi ingredienti economici e facili da reperire. Una tisana può essere rilassante oppure dimagrante, non sono da sottovalutare le tisane drenanti o digestive. Scopriamo insieme come prepararle!

Tisane dimagranti fai da te

Ideali per arricchire una colazione equilibrata o per una sana merenda, le tisane dimagranti sono ottime per restare in forma e per combattere il gonfiore. Con tutti ingredienti naturali, facilmente reperibili in erboristeria, è possibile preparare delle bevande sfiziose: dalla tisana di betulla agli infusi a base di finocchio o liquirizia, le migliori ricette di tisane dimagranti fai da te le trovate qui.

Tisane drenanti fai da te

Le tisane drenanti fai da te sono utili per ottenere benefici per il corpo specialmente se state seguendo una dieta sana ed equilibrata. Con il giusto infuso di erbe è possibile realizzare in casa delle bevande delicate, efficaci e anche molto saporite. Menta, melissa, finocchio, liquirizia, verbena sono solo alcuni degli ingredienti da utilizzare, vi invitiamo a scoprire le 10 migliori ricette qui.

Infusi digestivi fai da te

Dopo un’abbuffata, specialmente sotto le feste natalizie, una tisana digestiva sembra essere tutto quello di cui si ha bisogno. Se avete in casa dello zenzero o anche dei semplici finocchi, sappiate che potrete ottenere degli infusi digestivi fai da te molto efficaci. Non solo: procuratevi dell’alloro, della menta o dei semi di finocchio, questa tipologia di ingredienti, come l’alloro o lo zenzero, aiutano a favorire il processo digestivo e a diminuire, quindi, il rischio di ingestione!