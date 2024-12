Capelli bianchi, le migliori tinte fai da te per coprirli con un risultato professionale

Addio capelli bianchi! Risparmia tempo e denaro con le tinte fai da te: come sceglierle e quali sono le migliori per un risultato da pro

I capelli bianchi sono un segno del tempo che passa, e nonostante negli ultimi anni molte celebrità abbiano abbracciato la tendenza “granny hair”, la maggior parte delle donne non ama la chioma imbiancata e ricorre alle tinte per capelli.

Sul mercato esistono tanti tipi di tinture fai da te. Ci sono formule specifiche per coprire i capelli bianchi in modo efficace, altre che nutrono i capelli durante il processo di colorazione, e alcune formulate per cuoi capelluti più sensibili. L’importante è sapere cosa cercare: un colore che duri, che copra uniformemente e che non danneggi i capelli. E, perché no, anche una tonalità che esalti al meglio la propria bellezza naturale. Abbiamo selezionato alcune delle migliori tinte fai da te per coprire i capelli bianchi, con consigli su come scegliere la più adatta alle tue esigenze e su come applicarla al meglio per un risultato impeccabile e professionale.

Perchè i capelli diventano bianchi?

Il colore naturale dei capelli è determinato dalla melanina, un pigmento prodotto da cellule specializzate chiamate melanociti, che si trovano nei follicoli piliferi. Con il passare del tempo, intorno ai 30-35 anni, i melanociti riducono gradualmente la produzione di melanina. Quando questa diminuisce significativamente o si interrompe del tutto, i capelli perdono il loro pigmento naturale e diventano bianchi o grigi.

Coprire i capelli bianchi è un modo per sentirsi a proprio agio e sicure di sé. C’è chi si rivolge a un salone professionale, e chi ricorre alle tinte per capelli fai da te. Una soluzione pratica e accessibile per ottenere un look impeccabile direttamente a casa. Queste colorazioni offrono infatti risultati sorprendenti con il minimo sforzo per ritoccare la ricrescita.

Tinte per capelli fai da te, come sceglierle

Non tutte le tinte per capelli sono uguali, e per ottenere un risultato soddisfacente è fondamentale sapere cosa cercare in un prodotto. Ecco alcuni aspetti da considerare:

Copertura totale dei capelli bianchi : non tutte le tinte garantiscono una copertura completa, specialmente se i capelli bianchi sono tanti. Leggi le etichette per assicurarti che il prodotto sia pensato per questo scopo.

: non tutte le tinte garantiscono una copertura completa, specialmente se i capelli bianchi sono tanti. Leggi le etichette per assicurarti che il prodotto sia pensato per questo scopo. Durata del colore: una tinta che si sbiadisce rapidamente può trasformarsi in una delusione. Opta per formule a lunga durata per mantenere il tuo look fresco più a lungo.

La tonalità giusta può fare la differenza . Se il tuo obiettivo è coprire i capelli bianchi senza stravolgere il look, scegli una tinta che si avvicini al tuo colore naturale. Se invece vuoi valorizzare il viso e togliere qualche anno, scegli uno dei colori di capelli anti età che fanno ringiovanire.

. Se il tuo obiettivo è coprire i capelli bianchi senza stravolgere il look, scegli una tinta che si avvicini al tuo colore naturale. Se invece vuoi valorizzare il viso e togliere qualche anno, scegli uno dei colori di capelli anti età che fanno ringiovanire. Ingredienti delicati : se hai il cuoio capelluto sensibile, preferisci tinte prive di ammoniaca e fenilendiammina (PPD) e ricche di ingredienti idratanti come oli naturali o estratti vegetali.

: se hai il cuoio capelluto sensibile, preferisci tinte prive di ammoniaca e fenilendiammina (PPD) e ricche di ingredienti idratanti come oli naturali o estratti vegetali. Facilità d’uso: soprattutto se sei alle prime armi, scegli una tinta che sia semplice da applicare, con istruzioni chiare e strumenti inclusi.

Tinte per capelli fai da te, i prodotti migliori

Tra i migliori prodotti in commercio troviamo Olia di Garnier, la scelta ideale per chi desidera un colore luminoso e naturale senza compromettere la salute dei capelli. La sua formula senza ammoniaca è arricchita con oli naturali, che non solo garantiscono una copertura perfetta dei capelli bianchi, ma lasciano anche i capelli morbidi e lucenti. Facile da applicare, offre una vasta gamma di tonalità, dai castani caldi ai biondi freddi, dai neri ai rossi.

Se cerchi una tinta che nutra i capelli mentre copre i bianchi, L‘Oréal Paris Excellence Crème è ciò che fa per te. La sua formula arricchita con pro-keratina e collagene rinforza i capelli durante il processo di colorazione, evitando la sensazione di secchezza che spesso accompagna le tinte.

Lo shampoo a pH dolce, arricchito con acido ialuronico, idrata e deterge delicatamente la cute e i capelli, per un colore ricco e naturale. La maschera nutriente Illuminante sigilla le cuticole con l’idratazione per un colore luminoso. La copertura è totale, e il risultato è un colore vibrante e uniforme che dura nel tempo, fino a 8 settimane.

Tra le migliori tinte per capelli fai da te anche Colorpro XD di Euphydra, una colorazione permanente con una formula ultra delicata: priva di ammoniaca, resorcina e parabeni. Grazie all’acido ialuronico, nutre in profondità la fibra capillare, migliorando idratazione, lucentezza e morbidezza per un risultato più sano e brillante.

Più sicurezza: priva di para-fenilendiammina e con 11 tonalità di biondi e rossi completamente fenilendiammine-free. Ideale anche per le pelli sensibili, è testata per ridurre al minimo il rischio di irritazioni, prurito e rossore.

Se preferisci una colorazione naturale e delicata Herbatint è la scelta giusta per te. La sua formula priva di ammoniaca è arricchita con con 8 estratti naturali bio come aloe vera e camomilla, che proteggono il cuoio capelluto e rispettano i capelli.

La sua formula delicata e a bassa concentrazione di perossido di idrogeno permette di schiarire il colore naturale fino a un massimo di 2 toni. Offre un colore brillante e naturale che dura a lungo.

Bionike Shine On Fast infine è la tinta rapida e delicata per capelli bianchi progettata per garantire una colorazione efficace e delicata con un tempo di posa record di soli 10 minuti. Ideale per chi cerca un risultato rapido senza rinunciare alla qualità, questa formula copre perfettamente i capelli bianchi offrendo un colore brillante, naturale e di lunga durata.

Grazie alla sua formulazione avanzata Shine On Fast è pensata per rispettare anche le cuti più sensibili. È priva di ammoniaca, resorcina, parafenilendiammina, conservanti e glutine, ed è testata per minimizzare la presenza di Nickel, rendendola adatta a chi ha intolleranze. Assicura risultati professionali ed è la soluzione ideale per chi desidera un trattamento colorante rapido, sicuro e di alta qualità da fare in casa.

Consigli per un’applicazione perfetta

Per ottenere il massimo dalla tua tinta fai da te, segui questi passaggi:

Preparazione: lava i capelli il giorno prima per rimuovere residui di prodotti, ma evita di usare balsamo. Protezione: indossa guanti, copri le spalle con un asciugamano e applica una crema grassa intorno all’attaccatura dei capelli per prevenire macchie. Applicazione uniforme: usa un pennello o un pettine per distribuire la tinta in modo omogeneo, concentrandoti sulle radici. Risciacquo e cura: dopo il tempo di posa, sciacqua bene i capelli e applica il balsamo incluso per fissare il colore e nutrire la chioma.

Come mantenere il colore più a lungo

Per prolungare la durata del colore:

Usa shampoo e balsamo specifici per capelli colorati.

Limita i lavaggi a due o tre volte a settimana e preferisci acqua tiepida.

Proteggi i capelli dal sole e dal calore con prodotti schermanti.

Le tinte fai da te sono una risorsa incredibile per chi vuole coprire i capelli bianchi senza andare dal parrucchiere. Scegliendo il prodotto giusto e seguendo i consigli per l’applicazione, è possibile ottenere un risultato impeccabile, che unisce copertura perfetta e colore vibrante. Sperimentare con i colori non è mai stato così facile: con la giusta tinta e un po’ di attenzione puoi sentirti sempre al meglio e valorizzare la tua bellezza naturale.