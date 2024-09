Capelli, le migliori tinte naturali e delicate per colorarli senza danneggiarli

Colora i tuoi capelli in modo sano: le tinte naturali senza ammoniaca, PPD e altre sostanze chimiche sono la soluzione perfetta per chi vuole evitare irritazioni.

Fare la tinta ai capelli non riguarda soltanto le donne che, superata una certa età, hanno l’esigenza di coprire i capelli bianchi. Un nuovo colore rappresenta anche un modo per cambiare completamente il look, e sono tante le ragazze e i ragazzi che iniziano a tingersi i capelli in giovane età. È un gesto di trasformazione. Un rituale che ci permette di esprimere la nostra personalità, sperimentare nuove sfumature di noi stesse e, a volte, trovare l’immagine che stavamo cercando. Ma quante di noi hanno sperimentato fastidiose irritazioni, prurito o secchezza dopo aver colorato i capelli con una delle tinte tradizionali?

Spesso, i colpevoli sono due ingredienti comunemente presenti nelle tinture: l’ammoniaca e la fenilendiammina (PPD). La buona notizia è che non è necessario sacrificare la salute del cuoio capelluto per ottenere un colore vibrante e che duri a lungo. Molti brand hanno sviluppato tinte senza ammoniaca e senza fenilendiammina, perfette per chi vuole prendersi cura della bellezza dei capelli senza compromettere la salute e il benessere. Scegliere un colore sano per i tuoi capelli non è mai stato così semplice e gratificante!

Perché scegliere tinte per capelli senza ammoniaca e senza PPD?

L’ammoniaca è utilizzata nelle tinte per capelli per aprire la cuticola e consentire ai pigmenti di penetrare nel fusto del capello. Tuttavia, può causare un forte odore pungente e secchezza. Inoltre, molte persone riferiscono irritazioni al cuoio capelluto e una maggiore fragilità del capello a lungo termine.

La fenilendiammina (PPD) è un ingrediente comune nelle tinture permanenti ed è responsabile di alcune delle reazioni allergiche più comuni. Questa sostanza chimica può causare arrossamenti, prurito e, nei casi peggiori, vere e proprie dermatiti. Scegliere tinte che ne sono prive è particolarmente importante per chi ha la pelle sensibile o soffre di allergie. Le alternative senza questi ingredienti, invece, sono formulate per essere più delicate sulla chioma, evitando l’aggressione del capello e riducendo il rischio di reazioni avverse.

Le migliori tinte per capelli senza ammoniaca e senza PPD

Scegliere una tinta delicata non significa rinunciare a un colore vibrante e duraturo anzi, con le formulazioni moderne, puoi ottenere il meglio di entrambi i mondi: capelli sani e un colore che esprime tutta la tua personalità.

Grazie alle tinte senza ammoniaca e senza fenilendiammina puoi ottenere il colore che desideri senza doverti preoccupare di irritazioni o danni. Una volta scelto il colore di capelli più adatto a te, quindi, ti consigliamo di optare per una tra queste tinte senza ammoniaca e PPD: sono tra le migliori in commercio.

Garnier Olia: colore vibrante senza ammoniaca

Una delle tinte senza ammoniaca più amate è la Garnier Olia. La sua formula è arricchita con oli naturali al 60%, che aiutano non solo a nutrire i capelli ma anche a rendere il processo di colorazione molto più piacevole e meno aggressivo. La texture cremosa si distribuisce facilmente e non emana il tipico odore pungente associato alle tinture tradizionali.

La mancanza di ammoniaca è compensata da un sistema che garantisce comunque una copertura ottimale dei capelli bianchi e un colore vibrante e uniforme. Garnier Olia è disponibile in ben 27 tonalità, dal biondo chiaro ai castani più scuri, fino ai rossi accesi. È ideale per chi cerca una tintura delicata ma efficace, e l’effetto luminoso degli oli lascia i capelli morbidi e brillanti.

L’Oréal Excellence Nude: la rivoluzione senza ammoniaca

I laboratori L’Oréal Paris hanno lanciato Excellence Universal Nude, una tinta che offre una copertura totale dei capelli bianchi senza l’uso di ammoniaca, studiata per adattarsi perfettamente a qualsiasi tipo di carnagione. Il sistema triplo trattamento Excellence Senza Ammoniaca è arricchito con ingredienti protettivi che nutrono e proteggono i capelli durante la colorazione. Il risultato è un colore naturale, intenso e duraturo.

Disponibile in 10 tonalità, offre una brillantezza a lunga durata e capelli morbidi, con una gamma di riflessi che esaltano la bellezza naturale di ogni incarnato.

Schwarzkopf Palette Oleo Intense

La colorazione permanente Schwarzkopf Palette Oleo Intense, priva di ammoniaca, offre una copertura professionale fino al 100% dei capelli bianchi, garantendo un colore duraturo. Grazie all’olio presente nella formula, i pigmenti coloranti penetrano in profondità nel capello assicurando una maggiore intensità e tenuta del colore.

Il balsamo, arricchito con olio di argan proveniente dal commercio equo e solidale, è noto per le sue proprietà nutrienti, donando ai capelli morbidezza, lucentezza e setosità. Questa tinta è ideale per chi ha capelli fini e fragili perché funge da trattamento haircare ristrutturante e nutriente. Perfetta per chi desidera un colore vibrante e, al contempo, vuole prendersi cura della salute del capello.

Migliori tinte per capelli: Herbatint, vegan e delicata

Se stai cercando un’opzione ancora più naturale, Herbatint potrebbe essere la scelta giusta per te. Questa tinta permanente è priva di ammoniaca, PPD, resorcinolo e parabeni, caratteristica che la rende una delle scelte più sicure sul mercato per chi ha il cuoio capelluto sensibile o allergie.

La formula di Herbatint è a base di estratti vegetali, come l’aloe vera e l’echinacea, che leniscono e idratano il capello durante la colorazione. Anche se priva di ingredienti aggressivi, Herbatint garantisce comunque una copertura completa dei capelli bianchi e offre una vasta gamma di tonalità naturali. L’applicazione è facile e, grazie alla sua delicatezza, può essere utilizzata frequentemente senza il rischio di danneggiare il capello.

Naturtint, bellezza bio per i tuoi capelli

Naturtint è una tinta per capelli naturale senza ammoniaca e senza PPD, formulata con ingredienti biologici certificati. Ideale per chi vuole un risultato professionale senza compromettere la salute dei capelli, Naturtint è un’alternativa green alle tinte tradizionali. La sua formula è arricchita con estratti di piante come la camomilla, il rosmarino e l’olio di argan, che aiutano a proteggere e nutrire i capelli durante la colorazione.

Questo marchio è particolarmente amato da chi cerca un equilibrio tra bellezza e rispetto per l’ambiente. I colori risultano naturali e brillanti, e la copertura dei capelli bianchi è impeccabile. Inoltre, Naturtint è priva di siliconi, parabeni e altre sostanze chimiche aggressive: la scelta perfetta per le donne attente alla sostenibilità e alla salute del cuoio capelluto.