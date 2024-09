A che età è possibile iniziare a tingersi i capelli, cosa dicono gli esperti

Farsi la tinta non riguarda più solo coprire i capelli bianchi superata una certa età, ma rappresenta anche un modo per cambiare completamente il look e stravolgere il proprio colore dei capelli.

Son tante le persone che da bionde decidono di passare alla tonalità scura, chi da nera, invece, decide di optare per una nuance più accesa e vivace, come il rosso. Dal proprio parrucchiere di fiducia è possibile sbizzarrirsi con tantissime idee e cambiare look ogni volta che si desidera cercando di ascoltare quanto più possibile il parere dell’esperto.

Infatti non sempre è possibile raggiungere il colore desiderato, questo perché la propria base naturale gioca un ruolo molto importante. Son tante le ragazze, e i ragazzi, che al giorno d’oggi desiderano colorare anche solo le lunghezze oppure creare qualche ciocca qua e là di sfumature di colore, ma a che età è possibile iniziare a tingersi i capelli? Ecco cosa dicono gli esperti a riguardo!

Tingersi i capelli, questa è l’età giusta per poterlo fare

Ci son diverse scuole di pensiero a riguardo: c’è chi ritiene che non ci sia età per una tinta permanente, anche solo per qualche colpo di sole, e chi, invece, ritiene che usare il colore in l’adolescenza sia un po’ precoce.

Bisogna porre l’accento sulla tinta permanente: innanzitutto bisogna ricordarsi che si tratta di un trattamento che, talvolta, potrebbe risultare abbastanza aggressivo sulla cute e sulle lunghezze, motivo per cui un capello tinto va trattato diversamente rispetto ad un capello naturale.

Dopodiché è importante capire anche che tipo di tinta si va a effettuare sulla testa del bambino/adolescente, proprio perché esistono diverse tipologie di colorazioni proposte dai parrucchieri.

Il capello dei bambini è molto delicato e soprattutto molto sano, quindi mantenerlo in salute è sicuramente molto importante per prevenire capelli sfibrati, rovinati e secchi. Se uno dei tuoi bambini ti ha richiesto una colorazione diversa per un cambio look e non sei convinta di procedere con la tinta, potresti prendere in considerazione altre opzioni.

In base all’effetto desiderato si può optare per uno shampoo colorante, anche se bisogna portare attenzione al suo utilizzo, o per un prodotto temporaneo da poter applicare sulle lunghezze tra uno shampoo e l’altro. In questo modo il bambino/l’adolescente potrà sfoggiare un cambio look momentaneo e ritornare sui suoi passi senza problemi dopo qualche shampoo!