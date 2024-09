Addio capelli spenti: i colori che illuminano e ringiovaniscono il viso

Superata una certa età, il primo passo per ringiovanire il look è scegliere il taglio di capelli più adatto a te. Ci sono tante idee per tagli di capelli per over 40, 50 e 50, perfetti per valorizzare il viso e togliere qualche anno. Ma c’è un altro alleato per ringiovanire il viso: il colore dei capelli, che oltre a coprire i capelli bianchi può fare davvero una grande differenza nel farti sentire (e apparire) più giovane.

Scegliere la tonalità giusta non solo aiuta ad illuminare il tuo incarnato, ma può rendere i lineamenti più dolci e donarti un aspetto più fresco e riposato. Se sei alla ricerca di ispirazione per un piccolo restyling, in questo articolo ti sveliamo quali sono i colori di capelli anti età. Iniziamo da alcuni consigli su come scegliere la tonalità perfetta in base al tuo tipo di pelle.

Colori di capelli per ringiovanire il viso, come sceglierli

Il primo passo per trovare il colore di capelli giusto che ti ringiovanisca è capire il tono della tua pelle. Non si tratta infatti solo di scegliere un colore che ti piace, ma di trovare una tonalità che si abbini bene al tuo incarnato.

Esistono due grandi categorie: i toni caldi e quelli freddi. Scoprire il tuo sottotono è fondamentale per scegliere un colore che esalti il viso, rendendolo più luminoso e distendendo eventuali segni del tempo.

Come capire il tuo sottotono

Ci sono alcuni metodi semplici per individuare il sottotono della pelle. Un trucco molto usato è osservare il colore delle vene sul polso. Se appaiono bluastre, il tuo sottotono è freddo; se invece tendono al verde, probabilmente hai un sottotono caldo. Anche il modo in cui la tua pelle reagisce al sole può darti indizi: se ti abbronzi facilmente, hai più probabilità di avere un sottotono caldo; se ti scotti, è più probabile che sia freddo.

Colori capelli per ringiovanire un viso dai sottotoni caldi

Se hai scoperto di avere un sottotono caldo devi scegliere colori di capelli che abbiano una certa morbidezza e calore, in grado di illuminare e ringiovanire il viso senza risultare troppo forti. La scelta vincente? Optare per tonalità calde, che spaziano dal dorato al caramello al miele. Questi colori dolci e avvolgenti si fondono bene con la pelle, rendendo il viso più luminoso.

Il caramello, in particolare, aggiunge una leggera lucentezza che riflette la luce in modo naturale, facendo apparire il volto più fresco. È come regalarsi un effetto “pelle baciata dal sole” senza dover uscire di casa. Il castano dorato è un’altra scelta vincente se hai un sottotono caldo e cerchi un look elegante ma naturale. Questo colore, con i suoi riflessi leggermente dorati, si sposa benissimo con la pelle dai toni caldi. È un colore che dona subito un aspetto più riposato e luminoso, senza essere troppo appariscente.

I migliori colori di capelli per i sottotoni freddi

Chi ha un sottotono freddo può ringiovanire il viso scegliendo colori di capelli che abbiano una base cenere o neutra. Questi colori bilanciano eventuali segni di stanchezza, dando alla pelle un aspetto più fresco e sano. Il biondo cenere è perfetto per chi ha la pelle chiara e un sottotono freddo. Questo colore, con i suoi riflessi freddi, aiuta a nascondere le imperfezioni e a rendere il viso più luminoso.

Se vuoi osare prova con un biondo più decisa come il platino champagne, una delle sfumature più furbe over 50. È un colore che cattura la luce e ti aiuta a mantenere un effetto giovanile. Un altro colore versatile e anti-age che si adatta benissimo ai sottotoni freddi è il castano freddo. È una tonalità che non appesantisce il viso, ma anzi lo illumina in modo sottile. Un castano con riflessi freddi può rendere la pelle più omogenea e nascondere eventuali segni di stanchezza o imperfezioni, regalando un aspetto chic e senza tempo.

Capelli rossi, come scegliere la sfumatura di colore che ti fa ringiovanire

Il rosso è un colore affascinante e vibrante, ma va scelto con cura perché non tutte le sfumature di rosso vanno bene per ogni tipo di pelle, e trovare il giusto equilibrio può fare davvero la differenza. Se ben dosato, il rosso può dare un tocco di vivacità che ringiovanisce. Il rosso ramato è una tonalità calda, perfetta per chi ha un sottotono caldo. È un colore dolce, brillante al punto giusto, che può illuminare il viso senza risultare troppo aggressivo ed è una scelta sicura se vuoi dare al tuo look un tocco di vivacità senza esagerare.

Il ramato può davvero fare miracoli, regalando alla pelle un aspetto più luminoso e giovane. Se invece il tuo sottotono è freddo, il rosso borgogna è un’ottima scelta. Questo colore profondo, con sfumature tra il rosso e il viola, crea un contrasto bellissimo con la pelle chiara, facendo apparire il viso più definito e levigato. Il borgogna è perfetto per chi vuole un look sofisticato, ma allo stesso tempo giovanile e pieno di energia.

Giocare con i riflessi, la chiave per un look più giovanile

Oltre a scegliere il colore di base puoi dar un ulteriore tocco di freschezza al viso con alcune tecniche di colorazione come il balayage, i riflessi e l’ombré che aggiungono movimento e profondità ai capelli, rendendoli più luminosi e pieni di vita. Il balayage e l’ombré prevedono la schiaritura graduale delle lunghezze e delle punte, lasciando le radici leggermente più scure. Il risultato? Un look solare, luminoso e pieno di movimento, come se i capelli fossero stati schiariti gradualmente dal sole.

Un effetto sfumato non impegnativo da mantenere, e che crea una transizione di colore naturale che aiuta a illuminare il viso e a rendere i lineamenti più morbidi. I riflessi tono su tono sono perfetti per chi vuole dare profondità ai capelli senza stravolgerne il colore di base. Con i riflessi puoi enfatizzare determinate aree del viso, come gli zigomi, creando un effetto lifting naturale. Questa tecnica è ideale anche per aggiungere volume visivo alla chioma, facendola sembrare più corposa e sana.

Scegliere il colore di capelli giusto può davvero fare la differenza nell’aspetto del viso. Rivolgiti al tuo parrucchiere di fiducia e sperimenta con i colori di capelli che esaltano la tua pelle: ringiovanire il viso non è mai stato così semplice!