Le terme migliori dove rilassarsi a settembre, il mese ideale per una fuga di benessere

Tra poco arriverà settembre e l’estate comincerà a cedere il passo all’autunno, che porta con sé il desiderio di benessere e relax. Dopo i mesi estivi trascorsi nell’afa delle città, dopo aver organizzato le vacanze, tra giornate in spiaggia e lunghe serate all’aperto, settembre è proprio il periodo ideale per ritrovare equilibrio e prendersi cura di sé. Le temperature più miti e il ritorno a ritmi quotidiani più regolari fanno di settembre il momento perfetto per concedersi una pausa rigenerante, e quale modo migliore per farlo se non con una visita alle terme?

Le proprietà curative delle acque termali sono note sin dall’antichità, e oggi più che mai le terme rappresentano un’oasi di pace in cui rifugiarsi per staccare la spina dalla frenesia quotidiana. Che si tratti di immergersi in una vasca di acqua calda, godere di un massaggio rilassante o semplicemente respirare l’aria pura di una località termale, questo tipo di esperienza è uno dei migliori rimedi contro lo stress perché offre una serie di benefici inestimabili sia al corpo che alla mente. Vediamo allora alcune delle migliori terme dove recarsi a settembre per una fuga all’insegna del relax e del benessere.

Settembre alle Terme di Pré Saint Didier

Se vuoi concederti un’esperienza termale immersa in un paesaggio mozzafiato le Terme di Pré Saint Didier in Valle d’Aosta sono la destinazione ideale per te. Queste terme storiche, situate ai piedi del Monte Bianco, offrono una vista impareggiabile sulle vette circostanti unita al puro relax delle acque calde termali.

Le Terme di Pré Saint Didier sono perfette per chi desidera un mix di relax e avventura: oltre ai trattamenti termali, infatti, la zona è un paradiso per gli amanti delle escursioni e delle passeggiate in montagna. Settembre, con le sue temperature fresche e i colori autunnali che iniziano a dipingere il paesaggio, è il periodo ideale per una visita.

Terme di Ischia per un’esperienza paradisiaca a settembre

Ischia, l’isola verde del Golfo di Napoli, è nota in tutto il mondo per le sue acque termali e i suoi centri benessere. Le Terme di Ischia offrono un’ampia varietà di trattamenti grazie alle proprietà benefiche delle sue acque, conosciute fin dall’antichità per le loro virtù terapeutiche, e settembre è un mese perfetto per visitare l’isola.

Il turismo è diminuito, le temperature sono più miti e si può godere appieno delle spiagge, dei parchi termali e delle piscine naturali senza il sovraffollamento dei mesi estivi. Tra i parchi termali più noti, i Giardini Poseidon meritano una menzione speciale: un’oasi di benessere con piscine termali affacciate sul mare, saune e un’ampia scelta di trattamenti rigeneranti.

Le Terme di Saturnia, tra le più famose in Italia

Situate nel cuore della Maremma le Terme di Saturnia sono una delle destinazioni termali più celebri del nostro Paese, ideali anche per una fuga romantica in Toscana. Le acque sulfuree di queste sorgenti sgorgano a una temperatura costante di 37,5°C e sono rinomate per le loro proprietà curative, soprattutto per la pelle e l’apparato respiratorio.

Settembre è il mese ideale per visitare le Terme di Saturnia: il caldo estivo si è ormai attenuato e il bagno nelle piscine termali naturali è molto più piacevole. Le Terme di Saturnia offrono anche un lussuoso centro benessere con trattamenti che spaziano dai fanghi termali ai massaggi rilassanti, perfetti per rigenerare il corpo dopo l’estate.

Settembre a Bormio Terme

Incastonate tra le maestose Alpi, le Terme di Bormio offrono un’esperienza unica dove l’aria fresca di montagna fa da piacevole contrasto al calore delle acque termali ricche di minerali, che sgorgano naturalmente dalle sorgenti montane.

In più sono tra le terme che accettano bambini e persino neonati, dunque sono una meta ideale per le famiglie. Oltre ai trattamenti termali la zona offre poi anche molte altre opportunità per escursioni, trekking e sport all’aria aperta. Dopo una giornata trascorsa tra i sentieri alpini, immergersi nelle vasche termali di Bormio è il modo migliore per rilassarsi e ritrovare energia.

Relax di inizio autunno alle Terme di Montecatini

Montecatini Terme, una delle città termali più eleganti e famose d’Italia, è un’altra destinazione imperdibile per una pausa di benessere a settembre. Le acque termali di Montecatini sono note per le loro proprietà depurative e disintossicanti, ideali per chi desidera una vera e propria remise en forme dopo l’estate.

La città stessa con i suoi edifici storici, i parchi e le boutique di lusso è un vero gioiello. Le Terme Tettuccio, uno degli stabilimenti più iconici, offrono un’esperienza termale unica in un ambiente ricco di storia e bellezza architettonica. Settembre è il periodo perfetto per visitare Montecatini, grazie al clima mite e all’atmosfera rilassata che si respira in città.

Terme di Sirmione

Le Terme di Sirmione, affacciate sul Lago di Garda sono un’altra opzione eccellente per una fuga di benessere a settembre. Le acque sulfuree che sgorgano dalle profondità del lago sono ideali per trattamenti della pelle e dell’apparato respiratorio. Sirmione non è solo una località termale, ma anche un’incantevole cittadina medievale che merita una visita.

Settembre, con il suo clima temperato e le giornate ancora lunghe, è il momento ideale per passeggiare lungo le rive del lago, visitare il castello e godersi i benefici delle terme. Oltre ai trattamenti tradizionali, le Terme di Sirmione offrono percorsi benessere personalizzati e un centro SPA di alto livello.

Abano Terme e Montegrotto

Abano Terme, insieme alla vicina Montegrotto, è una delle località termali più grandi d’Europa e vanta una tradizione millenaria. Le acque termali di Abano, ricche di sali minerali, sono particolarmente indicate per trattamenti reumatologici e per il rilassamento muscolare.

Settembre è un mese ideale per godere di queste terme con le piscine all’aperto, delle saune e dei bagni di fango, tutti trattamenti che aiutano a preparare il corpo e la mente per l’arrivo dell’autunno. La località è anche un ottimo punto di partenza per esplorare le bellezze dei Colli Euganei e delle vicine città d’arte come Padova e Venezia.

Settembre è davvero il mese perfetto per prendersi cura di sé e per ricaricare le energie dopo l’estate e prima dei lunghi mesi invernali. Andare alle terme è un’ottima idea sia per una fuga per un weekend rigenerante che per una vacanza più lunga che unisce relax, salute e bellezza. Scegliendo una delle destinazioni termali proposte potrai immergerti in un’oasi di benessere, ritrovare l’equilibrio tra corpo e mente e affrontare la prossima stagione con rinnovata vitalità.