Terme che accettano anche bambini, le più belle in cui trascorrere una giornata in famiglia

I benefici delle terme sono innumerevoli. Innanzitutto è importante sapere che l’acqua delle terme ha proprietà terapeutiche, ovvero possono agire come antinfiammatorio e antisettico, oltre ad essere un potente curativo per le vie respiratorie. Consigliate da medici professionisti, è possibile recarsi alle terme anche per puro piacere.

Per una giornata di totale relax e soprattutto per staccare anche solo per un giorno dalla solita routine, è possibile recarsi alle terme anche con i bambini. Meta ideale per l’estate ma anche per l’inverno, le terme solitamente sono aperte tutto l’anno ed è possibile usufruire dei servizi proposti dalla struttura indipendentemente dal clima.

Alle terme possono accedere tranquillamente anche i bambini, attenzione però perché alcune regole delle SPA con terme all’interno potrebbero avere come regolamento il divieto di far entrare bambini di una determinata fascia di età. Questo perché, ad esempio, molto delle strutture hanno all’interno anche un servizio di saune, zona a cui i bambini non possono assolutamente accedere.

Se vuoi trascorrere una giornata diversa dal solito, non ti resta che scoprire quali sono le terme più belle in Italia che accettano bambini!

Andare alle terme con i bambini, le più belle in Italia

Come primo luogo impossibile non citare il più grande parco termale in Italia, ovvero Aquardens. Situato in provincia di Verona, precisamente a Pescantina, la struttura vanta ben 11 vasche di acqua termale sia interne che esterne.

A Venezia, invece, ci sono le terme di Bibione, conosciute per avere all’interno una SPA Junior dedicata proprio ai più piccoli. Anche qui troverai piscine al coperto e vasche molto grandi.

Salendo più al nord è possibile trascorrere la giornata alle terme di Merano, in provincia di Bolzano. Un luogo circondato dalla natura con ben 15 piscine interne e ben 10 esterne. Quest’ultime, però, è possibile trovarle aperte solo nel periodo estivo.

Rimanendo in tema SPA per bambini, anche le piscine termali Theia, a Siena, offrono questo tipo di servizio. Qui inoltre non mancheranno giochi, vasche con palline colorate e mascotte per intrattenere i bambini. Una giornata non solo rilassante ma anche all’insegna del divertimento!

Le Terme di Bormio, a Sondrio, sono adatte alle famiglie con neonati. Qui potrai trovare tanti servizi adatti a te e al tuo bambino di pochi mesi! Una giornata trascorsa alle terme sarà un ottimo modo per rigenerare corpo e mente, in più donerai ai bambini una giornata indimenticabile!