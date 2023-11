Sauna, le 7 più utilizzate nelle Spa: benefici e controindicazioni del trattamento

Sauna e relax, ecco quali sono i 7 tipi di sauna più utilizzati nelle spa italiane: ognuna di loro è particolare.

La sauna è una pratica antica e diffusa in molte culture del mondo, e oggi nelle Spa di lusso è possibile trovare versioni esclusive di questa pratica termale. In queste oasi di relax, la varietà di saune è sorprendente e offre ai clienti esperienze termali uniche.

La sauna finlandese tradizionale è una delle più conosciute e amate. Caratterizzata da temperature estremamente alte, comprese tra gli 80 e i 100 gradi, offre un’esperienza intensa. L’umidità in questo tipo di sauna è bassa, non superando il 20%, e gli ospiti sono invitati ad alternare la permanenza in sauna con brevi immersioni in bagni tiepidi o freddi, ottenendo così una sensazione di rilassamento profondo e di purificazione della pelle.

Le saune più comuni nel Nord Italia

La biosauna, o sanarium, è un’alternativa che offre un’esperienza termale meno estrema rispetto alla sauna finlandese tradizionale. Le temperature oscillano intorno ai 50-60 gradi, ma l’umidità è significativamente più alta, arrivando fino al 70%. Qui è possibile usufruire degli effetti benefici delle erbe aromatiche, creando un’atmosfera piacevole e rilassante che aiuta a liberare le vie respiratorie e a calmare la mente.

La sauna alle erbe è un’alternativa simile ma più leggera, in voga specialmente nelle regioni montane come l’Alto Adige. Con temperature comprese tra i 40 e i 60 gradi e bassa umidità, questa sauna utilizza erbe alpine o fieno alpino per creare un effetto balsamico e benefico. Questo trattamento non solo è in grado di rilassare i muscoli, ma rinforza anche il sistema immunitario offrendo una terapia naturale per il corpo e la mente.

La sauna a raggi infrarossi è un’opzione perfetta per coloro che desiderano beneficiare del calore senza l’umidità tipica delle saune tradizionali. Grazie ai raggi infrarossi, l’aria non si surriscalda e le temperature rimangono intorno ai 60 gradi. Questa tipologia di sauna è ben tollerabile e offre un modo efficace per stimolare la circolazione sanguigna e alleviare tensioni muscolari. La savu sauna, o sauna di fumo, al contrario, è una tipologia particolare poco diffusa in Italia. Questa sauna finlandese presenta una grossa stufa a legno priva di canna fumaria e utilizza pietre bollenti come nelle saune tradizionali: l’elemento distintivo è il fumo, che invade la stanza al momento giusto, creando un’atmosfera unica e avvolgente.

Valide alternative dall’estero

La sauna russa, conosciuta anche come banja, è molto simile a quella finlandese ma leggermente meno calda, con temperature massime di 80 gradi. Questa sauna è spesso vista come un momento conviviale, dove gli amici e la famiglia possono riunirsi e godere insieme dei benefici del calore. Esistono banja “nere” e “bianche”: nel primo caso, il fumo è convogliato all’esterno, nel secondo all’interno dell’ambiente, creando un’atmosfera unica e avvolgente.

Anche il bagno turco, sebbene non sia propriamente una sauna, offre un’esperienza termale altamente rilassante. Con un’umidità che raggiunge il 100% e temperature massime di 60 gradi, il bagno turco induce una sudorazione lenta ma profonda. Questo trattamento è ideale per chi cerca un modo delicato per liberare il corpo dalle tossine e per calmare la mente.