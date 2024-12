Tendenze rossetti inverno 2025: scopri i nuovi colori must-have

Le labbra si confermano protagoniste assolute nel make-up delle stagioni 2025. Dalle passerelle autunno inverno alle anticipazioni per la primavera estate, i rossetti sono il fulcro di look capaci di trasformare il volto e comunicare emozioni.

Quest’anno i truccatori hanno esplorato un’ampia gamma di tonalità, finiture e texture, offrendo infinite possibilità per esprimere stile e personalità. I colori si fanno più decisi, le applicazioni più audaci, con un messaggio chiaro: il rossetto non è solo un dettaglio, ma una dichiarazione di sé. Dal rosso al berry, dal marrone al nude, ecco quali sono le principali tendenze rossetti per il 2025.

Rossetti 2025: il potere eterno del rosso

Il rossetto rosso è senza dubbio un grande classico che non conosce stagioni. Quest’anno, però, si arricchisce di una nuova versatilità. Non è più confinato agli eventi serali o ai look più formali: si porta con disinvoltura anche di giorno, adattandosi a ogni contesto. Sulle passerelle di Dior e Prada, di Etro e di Sportmax le labbra rosse si sono fatte notare per la loro intensità. Il focus è sui contorni, spesso leggermente ampliati con la matita per creare un effetto pieno e armonioso.

Le sfumature spaziano dal rosso carminio brillante al borgogna, con finiture che vanno dall’opaco al satinato. Questo trend celebra una femminilità forte, capace di osare e di affermarsi. Non c’è un solo modo di indossare il rosso: è il colore che si piega alla personalità di chi lo porta, sia che si tratti di un look essenziale con un velo di mascara, sia che venga abbinato a un trucco occhi più elaborato.

Il fascino delle tonalità scure

Un altro trend che ha conquistato le passerelle 2025 è quello dei rossetti in tonalità scure, ispirate ai frutti di bosco e all’amarena. Questi colori carichi di intensità e mistero sono perfetti per i mesi più freddi. La sfilata di Valentino ha mostrato modelle dalle labbra scure e seducenti, talvolta quasi nere, che si sposano con look decisi e sofisticati. Di tendenza anche il viola melanzana, il granata e il rosso amarena, una tonalità, quest’ultima, versatile e sorprendentemente adatta anche a chi non ama osare con colori troppo vivaci.

I finish sono sia matte che glossy. I rossetti lucidi o satinati aggiungono profondità e dimensione alle labbra, mentre la finitura opaca regala un effetto moderno e deciso. Questa evoluzione dal rosso classico a sfumature più profonde riflette un desiderio di autenticità e una maggiore consapevolezza stilistica. Le labbra scure, portate alla ribalta negli anni ’20 del Novecento delle “flapper girl” e riproposte di recente da icone come Rihanna e Taylor Swift sono audaci e più attuali che mai, e si adattano sia a look minimalisti sia a outfit più ricercati

Rossetti inverno 2025: tendenza nude e colori naturali

Accanto ai colori intensi, tra le tendenze per i rossetti dell’inverno 2025 c’è spazio per un ritorno alla semplicità. Tra le scelte più gettonate ci sono le tonalità nude, capaci di valorizzare il naturale colore delle labbra. Un trend che si ispira alla bellezza autentica, senza artifici. Le sfilate di Fendi e Max Mara hanno celebrato labbra naturali, arricchite da una leggera lucentezza che dona freschezza e morbidezza. I nude di quest’anno si declinano in sfumature che spaziano dal beige caldo al rosa tenue, con accenti che richiamano i toni della terra.

Questi colori sono particolarmente versatili e si adattano a ogni occasione e a ogni età. Sia che si opti per un effetto opaco che per una finitura lucida, i nude riescono a dare quel tocco di classe in più senza mai sovrastare il resto del make-up.

Labbra marroni: ritorno agli anni Novanta

Pensavamo che i rossetti marroni tipici degli anni Novanta fossero ormai un ricordo del passato, ma le passerelle moda 2025 hanno dimostrato il contrario. Questo stile, reso popolare da Bella Hadid e da Hailey Bieber già nelle scorse stagioni, è tornato a farsi notare, in particolare alla Copenhagen Fashion Week.

Le labbra marroni si caratterizzano per l’uso della matita per definire i contorni, creando un contrasto deciso con il colore centrale. Le tonalità spaziano dal cioccolato al caffè caramello, con finiture che variano dal lucido all’opaco. Questo trend è perfetto per chi vuole un look strutturato e deciso, capace di mescolare nostalgia e modernità.

Rossetti rosa, il classico rivisitato per l’inverno 2025

Un’altra tendenza interessante è quella delle labbra rosa, declinate in sfumature che vanno dal pallido al rosso-rosa brillante. Chanel ha proposto un rosa lucido e raffinato, perfetto per un look sobrio ma elegante, mentre Marni ha puntato su toni più chiari, quasi evanescenti. Louis Vuitton, invece, ha scelto un rosa più intenso ma sempre delicato.

Questa tendenza è un’opzione versatile e romantica che si colloca a metà strada tra i nude e i rossi intensi. Le labbra rosa sono perfette per chi cerca un look fresco e naturale, ma con un tocco di eleganza.

L’inverno 2025 ci invita a sperimentare con i rossetti: non ci sono rigide regole da seguire, solo un invito a giocare con colori e texture per esprimere la propria personalità. Che si scelga un rosso vibrante, un amarena sofisticato o un nude naturale, il rossetto è il dettaglio che può trasformare un look. Le passerelle di quest’anno ci hanno insegnato che il make-up è uno strumento di libertà. Le labbra, con la loro capacità di attrarre l’attenzione, sono il punto di partenza ideale per raccontare chi siamo e come ci sentiamo.