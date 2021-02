La primavera porta con sé bel tempo, giornate più lunghe e nuove tendenze. Tra maniche a sbuffo e accessori, uno dei trend da seguire per la stagione più calda sarà quello delle gonne a campana.

Questa tipologia di gonna è nata negli anni ’40 e ha avuto la sua “esplosione” tra gli anni ’50 e ’60. Dopo aver lasciato un po’ di spazio alle mini e ai modelli più aderenti, oggi la donna a campana è tornata di gran moda e ha invaso le passerelle e le collezioni per la primavera/estate 2021.

Il punto forte delle gonne a campana è che sono in grado di valorizzare la silhouette di tutte, aiutando ad armonizzare le curve del corpo e a dare volume dove serve.

Gonne a campana, per tutti i gusti e come indossarle

Le gonne a campana hanno catturato l’attenzione delle maison di moda e dai brand low cost. In primavera, quando diremo addio a maglioni pesanti e cappotti, saranno perfette da indossare senza calze con sneakers e decollete, blazer leggermente over e cardigan leggeri. Ecco dove acquistarle e come abbinarle per essere super cool.

Gonna a campana bianca, must have per la primavera 2021

Il bianco, in tutte le sue declinazioni, continuerà ad essere tra i colori prediletti per la bella stagione. Per questo nel vostro armadio quest’anno non può mancare una gonna a campana in questa tonalità. Noi vi consigliamo questa gonna di Vila, disponibile su Zalando, lunga fino al ginocchio disponibile in bianco sporco e nero. Questo modello è perfetto da abbinare, come in foto, a stivali alti a punta con il tacco, ma anche a combact boots, sneakers colorate e ballerine.

Foto Zalando | Vila gonna a campana

Fantasia cachemire

Parlando di fantasie, non potete lasciarvi sfuggire per la primavera 2021 almeno una gonna a campana che da sola faccia tutto il vostro look. Questo modello, ad esempio, del brand Nuna Lie è realizzata con fantasia cachemire verde scuro, con banda elasticizzata sul retro per una vestibilità più confortevole. Inoltre, questa gonna a campana è made in Italy ed è perfetta da indossare con una maglia o un body nero e un blazer strutturato o oversize.

Foto Nuna Lie | Gonna fantasia cachemire

Modello a campana di Prada, il nero va sempre di moda

Se siete alla ricerca di una gonna a campana nera, abbinabile praticamente con tutto, su Farfetch è disponibile questo bellissimo modello di Prada a vita alta, con logo del brand sulla banda anteriore, taglio svasato e lunga fino al ginocchio.

Un capo stupendo, anche se decisamente costoso, da indossare, anche in questo caso, con stivali alti, ballerine e sneakers, abbinandolo ad una camicia bianca o ad un body colorato. Infine, per completare il look, non possono mancare gli accessori, dalle tante in voga mini bag ai gioielli in oro, argento o colorati.

Foto Farfetch | Prada gonna svasata

Gonna a campana in fantasia check

Le fantasie per la primavera 2021 saranno di gran moda e lo dimostra la grande quantità di gonne, a campana e non, realizzate dai brand. Tra le tante, oltre al floreale, andrà molto anche la fantasia check. Noi vi proponiamo, per seguire le tendenze, questa gonna firmata Dixie a vita alta, sui toni del marrone, con passanti per la cintura e chiusura con bottoni e zip.

Perfetta da abbinare, come in foto, giocando con i colori. Per essere super cool, quindi, via libera alla fantasia e alle nuances più stravaganti e in voga, dai toni pastello, come il lilla e il baby blue, a quelli più accesi, come il bubble gum pink e il verde lime.

Modello in ecopelle anche in primavera

Per la primavera 2021 ovviamente non possono mancare anche i capi in pelle ed ecopelle. Per questo vi proponiamo questa gonna a campana di Asos Design. Questo capo è realizzato in ecopelle, con vita alta e cintura in stile western, perfetta per un outfit da tutti i giorni, abbinata ad una semplice t-shirt bianca e delle sneakers comode e super versatili. Qui, oltre agli accessori, via libera anche alla giacche, da quella di jeans ai blazer colorati e iper femminili.