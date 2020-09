Le 5 celebrities a cui rubare il look questo autunno!

Con l’autunno alle porte e l’inevitabile arrivo dell’inverno, se c’è una cosa che ci consola dall’aver detto addio al mare è l’idea di rinnovare il guardaroba per il freddo… almeno quello. Con il costante bombardamento di trend e mode che si susseguono a cui siamo sottoposti e must have apparentemente irrinunciabili che però cambiano alla velocità della luce, l’idea di rivoluzionare il proprio stile può essere allettante ma non sempre facile da mettere in atto.

Partire da zero è praticamente impossibile e, anche volendo, nessuno riuscirebbe mai ad essere totalmente originale. Ci sarà sempre qualcuno o qualcosa da cui avremo preso ispirazione: servizi fotografici, campagne pubblicitarie, attrici, modelle, amici e colleghi di lavoro. In questo clima di rivoluzione e cambiamento, allora, ecco le nostre scelte in fatto di fashion guru: le cinque celebrities a cui rubare il look per il prossimo autunno-inverno.

Selena Gomez

Foto Getty Images | Dave Kotinsky

La cantante e attrice texana è una di quelle celebrities che “non ne sbagliano mai una”. Che si tratti di street style, di selfie con le amiche o di eventi serali da red carpet, Selena è sempre perfetta e sfoggia uno stile caratteristico e personale che si ispira ai trend del momento pur riadattandoli al proprio gusto. Il suo ultimo servizio fotografico ce lo dimostra. Sebbene i suoi look siano stati scelti con grande probabilità da qualche stylist, gli outfit che Selena sfoggia nelle pagine della rivista le calzano a pennello e gridano “sono proprio io”. Giacche e top in denim con maniche a palloncino si alternano a minidress con ruches e volants in pelle nera dal finish aggressivo.

Foto Getty Images

Per un’alternativa più casual eccola indossare una gonna lunga azzurra a fantasia insieme a una t-shirt con scritta “vote or die” e una pettinatura dal tocco tradizionale latino-americano. In generale ricordate di fare sempre come Selena: alternate capi oversize e skinny nello stesso outfit, scegliete colori adatti al vostro incarnato e non dimenticate di curare il make up, come fa la Gomez nel suo vlog.

Zendaya

Foto Getty Images | Christian Vierig

Zendaya è l’idolo delle giovanissime, grazie al suo carattere aperto, alla sua attitudine alla mano, alla sua simpatia e al suo stile variegato e ricercatissimo. Anche lei non ne sbaglia mai una e ce lo dimostra sia quando viene paparazzata per le strade indossando capi confortevoli come maxi felpe, t-shirt crop top e leggins skinny, sia sul red carpet, dove sceglie abiti originali che spaziano dal futuristico al bon ton, al tradizionale. La sua ultima novità in fatto di look è la capigliatura: Zendaya ha da poco pubblicato dei selfie in cui sfoggia una testa piena di treccine afro super lunghe.

Foto Getty Images | Bennett Raglin

Ebbene, se le treccine non sono così facili da adottare, per fortuna non si può dire lo stesso del suo amore per le stampe a fantasia e i colori brillanti. Ce lo anticipa anche Pantone: le prossime stagioni vedranno protagonisti i colori saturi come il verde erba, il giallo, il bluette, il rosso magenta il viola. Tutte nuances che piacciono anche Zendaya!

Foto Getty Images | Noam Galai

Dakota Johnson

Foto Getty Images | Jacopo Raule

Negli anni Dakota è spesso finita nelle classifiche delle meglio vestite di tutti gli eventi… e per una ragione! L’attrice della trilogia delle cinquanta sfumature ama i look minimal ma ricercati, sfoggia spesso abiti dai colori particolari ma mai troppo appariscenti e dalle linee pulite ma sensuali e femminili. Nella vita di tutti i giorni ama jeans, maglioni oversize e scarpe basse, sul red carpet ama Gucci, Valentino e Dior. Scollature profonde, abiti in tessuti morbidi e trasparenti, gonne a tubino a vita altissima (magari in pelle come quella bordeaux firmata Gucci) e capi a metà tra l’intimo e l’elegante sono le scelte giuste da fare se volete realizzare look alla moda, femminili e ricercatissimi. Infine non dimenticate di curare la capigliatura: Dakota adora la frangia, il castano caldo e la piega mossa, ma il suo stile starebbe benissimo anche col taglio must del 2020: il French bob.

Foto Getty Images | Vera Anderson

Hailey Bieber

Foto Getty Images

Hailey è una delle modelle più ricercate del momento, seguita da milioni di fan e moglie dell’idolo pop Justin Bieber, che ha trovato in lei la sua anima gemella. Nella vita di tutti i giorni Hailey ama sfoggiare uno stile perfetto da copiare: jeans boyfriend o shorts, tute, mini top, blazer squadrati e, in generale, tantissimi riferimenti ai trend del momento e agli anni ‘90. Non smetteremo mai di ripeterlo: questo è l’anno degli omaggi ai cari Nineties, basta dare un’occhiata ai look di Bella Hadid, Dua Lipa, Kaia Gerber e Hailey Bieber. Sì, proprio lei! In fatto di calzature, poi, Hailey non sbaglia mai: la sua ultima ossessione sono i Chelsea boots firmati Bottega Veneta, neri, con maxi suola in gomma colorata e simili ai modelli di Prada e Alexander McQueen.

Foto Getty Images | Phillip Faraone

Se in così tanti ce li propongono un motivo ci sarà! Hailey ama le nuances chiare e i colori neutri o nude, il beige, il bianco panna, il marrone. Ma anche il celeste e l’azzurro: date un’occhiata al suo ultimo servizio per il profumo Dylan Turquoise di Versace per esempio! Capi morbidi, jeans a vita alta, giacche sagomate in jeans o pelle e anfibi col carrarmato sono elementi perfetti da sfoggiare questo autunno.

Blake Lively

Foto Getty Images | Pierre Suu

Tra le attrici della generazione anni ’80 Blake Lively è sicuramente una di quelle che si sono fatte notare per lo stile inconfondibile e per l’amore viscerale per abbigliamento, scarpe e accessori. Abbiamo imparato a conoscerla così, d’altronde, nei panni della fashion victim Serena van der Woodsen vittima del gossip dell’Upper East Side. E poi le siamo rimasti accanto ammirando i suoi look da gravidanza, che raramente rinunciavano a tacchi a spillo vertiginosi, solitamente firmati Christian Louboutin. Blake ama i colori chiari e saturati e ama sperimentare vari stili, niente di più adatto ai mesi che verranno. Le nuances pastello o super sature e il miscuglio di trend e stili variegati sono proprio figli dell’epoca che stiamo vivendo: oggi come non mai nella moda vale tutto, tranne forse questi 10 capi indubbiamente fuori moda… per somigliare di più a Blake iniziate a sperimentare con tagli e fantasie, alternate gonne a ruota a modelli a tubino longuette.

Foto Getty Images | Mike Coppola

Maxi dress di maglia da abbinare a stivali da cavallerizza, cinture in vita, abiti dal tocco anni ’50 e abiti blazer in stile Eighties. Se siete in vena di rivoluzionare anche il look provate a schiarire i capelli: le nuance dal finish freddo e rosato sono il trend dell’inverno 2020.