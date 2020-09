Con l’autunno in arrivo è giunto il momento di rinnovare il guardaroba e per riuscirci al meglio non si può evitare un passaggio fondamentale: informarsi su quali saranno le tendenze per settembre e i mesi a venire. Noi siamo qui per aiutarvi e per farlo ci basterà una sola parola: denim! Ebbene sì, il jeans sarà protagonista dell’autunno insieme ai look in pelle, ancor meglio se declinati in versione total.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Christian Vierig

Sarà la passione sfrenata per gli anni ’90, sarà che dopo un’estate bon ton all’insegna di ruches e vestiti a fiori da abbinare alle sneakers abbiamo voglia di look più aggressivi, ma il jeans, declinato in tutte le sue forme, sembra essere irrinunciabile. Ecco qualche idea per i vostri outfit autunnali e qualche dritta su come procurarvi i capi più di tendenza!

Continua a leggere

Rock&chic, il denim visto in passerella

Foto Getty Images | Hanna Lassen

Aggressivo sì, ma anche femminile. Le collezioni di Prada e Alberta Ferretti che abbiamo visto sfilare ormai all’inizio del 2020 ci hanno insegnato che il jeans e la pelle sono perfetti per dar vita a look per donne sicure di sé che non vogliono rinunciare a femminilità e sensualità.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Ecco un’idea da sfruttare: camicie in jeans, con maniche a sbuffo e maxi colletti ricamati dal gusto vittoriano. Miu Miu ne sa qualcosa e anche Zara, che come sempre corre in soccorso delle nostre tasche proponendo modelli di tendenza a prezzi super low.

I jeans a zampa anni ‘70

Foto Getty Images | Claudio Lavenia

Ecco un altro suggerimento: se siete indecise su che jeans comprare, optate per un modello a zampa d’elefante (o a palazzo), con vita alta e fondo svasato. Già da qualche anno ormai i jeans a zampa sono tornati a dominare gli scaffali dei negozi, ma il gusto anni ’70 che tanto piace ad Alessandro Michele di Gucci aggiunge un tocco d’antan e colore ai pantaloni più comodi che ci siano.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Inserti in velluto o toppe un po’ etno chic à la Etro sono perfetti per sfoggiare le calde nuances autunnali, per un look ancora più particolare scegliete modelli non troppo lunghi sopra la caviglia, insieme ai quali sfoggiare i calzini in lana più colorati che riuscirete a procurarvi!

Continua a leggere

Continua a leggere

Jeans a vita bassa: incubo o buona notizia?

Foto Getty Images | Pierre Suu

Se è vero che la moda vive sempre in bilico tra innovazione e tradizione, il ritorno dei jeans a vita bassa ne è la riprova. C’è chi li ama alla follia e ha sofferto per la loro lunga assenza e chi dichiara di volersi battere fino alla morte affinché i pantaloni a vita bassa non facciano il loro ritorno sulla scena.

Foto Getty Images | Pierre Suu

Noi intanto vi diciamo una cosa: i jeans a vita bassa stanno sicuramente tornando di tendenza. Un po’ in stile Britney Spears e Christina Aguilera e un po’ in stile Bella Hadid, la paladina dei grounge Ninenties.

Giacca di jeans

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Se ormai vi siete abituate all’idea di un look total denim, allora un giacchino di jeans è irrinunciabile. Ottima per i primi freschi dell’autunno o da indossare imbottita durante i rigori dell’inverno che arriverà, la giacca di jeans è perfetta per sfoggiare look un po’ urban e un po’ hipster.

Continua a leggere

Foto Getty Images | Christian Vierig

A sacco e over size in colori scuri per le giovanissime amanti del rock, ricoperta di toppe colorate per chi ama lo stile boho chic, o squadrata e lunga fino a metà coscia per un outfit unisex dal tocco “industriale”.