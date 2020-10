La stagione del Pumpkin Spice Latte, la famosa bevanda di Starbucks, è alle porte. Questo significa che tornano anche i dolcevita, gli stivaletti e i cappotti oversize. Ma aggiornare il guardaroba non è sufficiente per una vera e propria trasformazione autunnale. Le bevande calde e i colori autunnali hanno infatti ispirato gli hair colorist di tutto il mondo nel creare nuove tonalità di colore per i nostri capelli.

Suzie McGill, una delle hair colorist più apprezzate a livello internazionale, annuncia sfumature caramello e acero per le chiome bionde, mentre le brune avranno “ciocche di cioccolata”. Ma il colore dell’autunno, per antonomasia, si ispira alle sfumature della cannella calda e speziata, con qualche tocco di zucca, per illuminare l’incarnato nelle uggiose giornate autunnali.

Muple Spice Hair

E’ tempo di dire addio alle chiome biondo platino. Con l’arrivo dell’autunno, il biondo andrebbe addolcito con i colori dello sciroppo d’acero e un pizzico di spezie. “Questa tonalità ispirata allo sciroppo d’acero dona ai capelli un tono caldo, mentre i profumi di cannella, chiodi di garofano e zenzero donano ai capelli volume e profondità“, ha detto Suzie McGill, direttrice artistica di Rainbow Room International, a Glamour Uk.

Castano Hot Chocolate

Con l’arrivo del freddo, i capelli scuri possono risentire di una maggiore disidratazione, diventando spenti e senza vita. Ma con la giusta nuance di colore, ispirata alla cioccolata calda, i capelli risulteranno di nuovo lucenti e brillanti, dando alle brune la spinta di cui hanno bisogno in attesa dell’inverno. “Per una chioma brillante e lucente, consiglio, una volta ogni due mesi, un trattamento Hair Gloss”, aggiunge Suzie.

Pumpkin Spice Hair

Con l’arrivo dell’autunno, è tempo di foliage. Le foglie assumono sfumature rosso fuoco e arancione bruciato, dando vita a un balayage dai colori caldi e avvolgenti, che ispira da sempre stilisti e parrucchieri. Anche in questo caso, per mantenere le lunghezze lucenti, quello che ci vuole è un trattamento gloss. “Le tonalità di colore tendenti al rosso aumentano la lucentezza dei capelli e donano calore e luminosità alle carnagioni più chiare“, spiega Suzie.