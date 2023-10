Capelli biondi, il make-up perfetto per valorizzare il colore. Scopri quali sono i punti da valorizzare se hai i capelli chiari.

Le donne bionde hanno un certo fascino e il loro aspetto può brillare ancora di più con il trucco giusto. Non importa se hai capelli biondo platino, cenere o biondo scuro, esistono regole di base per mettere in risalto la bellezza dei capelli biondi e sottolineare la luminosità naturale del viso.

La caratteristica distintiva delle bionde è infatti la luminosità, ed è quindi essenziale esaltare questo elemento con il make-up giusto.

Il make-up perfetto per le bionde

Il primo step è scegliere un fondotinta perfetta, che sia chiaro e poco coprente in modo da creare una base perfetta. Se hai capelli biondi cenere o platino, aggiungi punti luce con riflessi dorati o argento. Se, invece, hai riflessi caldi o capelli biondo scuro, opta per punti luce dorati. Il blush dovrebbe essere scelto in base alla tonalità della tua pelle: il rosa è ideale per le bionde fredde, mentre il pesca si adatta meglio alle altre.

Gli occhi sono il punto focale del viso, quindi è importante scegliere i colori giusti. Se hai gli occhi marroni, il trucco perfetto comprende sfumature di prugna e marrone. Per le bionde con occhi blu, le sfumature del grigio, dell’argento e del blu ardesia sono la scelta ideale. Se hai occhi verdi, opta per toni violacei per valorizzarli al meglio. Non dimenticare di applicare abbondante mascara per accentuare lo sguardo e di sottolineare le sopracciglia leggermente più scure dei capelli per definire l’area degli occhi.

Se desideri mettere in risalto lo sguardo, opta per un gloss dai toni rosa o pesca, a seconda della tonalità della pelle. Al contrario, se preferisci mettere l’accento sulle labbra, niente è più seducente di un rossetto rosso o dorato, o addirittura con una punta di blu, a seconda del fatto che la tua pelle abbia una tonalità calda o fredda. Le labbra saranno il centro dell’attenzione con queste scelte di colore.

Un’opzione audace è giocare sul contrasto tra i capelli biondi e sopracciglia più scure. Tuttavia, è importante non esagerare. Mantieni uno stacco di colore di al massimo 2 o 3 toni più scuri per evitare un aspetto troppo artificiale. Invece di tingere le sopracciglia, è consigliabile utilizzare matite o kit per sopracciglia per ottenere un aspetto naturale e ben definito.

Scelte di trucco da evitare se sei bionda

Fondotinta troppo scuri e abbronzati possono togliere luminosità al viso. Evita anche il contouring troppo evidente, poiché può apparire poco naturale. Colori troppo vivaci possono funzionare solo se hai una pelle molto chiara e capelli platino, ma anche in questo caso, è fondamentale dosarli con attenzione.

Ogni donna bionda è unica e ha caratteristiche distintive. Con un po’ di attenzione e le giuste scelte di trucco, puoi valorizzare al meglio la bellezza dei tuoi capelli biondi. Ricorda che il make-up dovrebbe esaltare la tua naturale luminosità e i tuoi tratti.