Belen Rodriguez accende un faro sulla nuova tendenza capelli inverno e ci mostra come sfoggiare frangia a tendina generosa e riflessi caramello nel look più caldo e sensuale della stagione! E non amarla è un’impresa impossibile…

Il look di Belen è la nuova tendenza d’inverno

Una tappa dal parrucchiere ed è subito tendenza! Lo sa bene la splendida Belen, che si mostra su Instagram – fresca di rottura con Antonino Spinalbese (e di ritorno di fiamma con Stefano De Martino?) – con un look morbidissimo e sensuale che amiamo già perdutamente.

Per la sua rinascita, la showgirl argentina ha scelto di farsi coccolare dai suoi hairstylist optando per una generosa frangia a tendina e una calda nota di luce con riflessi caramello a illuminare il colore dei capelli. Una scelta davvero vincente e sicuramente tra i must have della stagione per un look moderno e naturale, ma al tempo stesso sofisticato e chic!

Che sia un “messaggio nascosto” per dare il benvenuto a un nuovo amore oppure no, è certo che il taglio leggero e scalato sfoggiato su Instagram ci mostra la via per risplendere anche nelle giornate più fredde e uggiose, un vero asso nella manica per chi vuole brillare nonostante il grigio intorno! E allora grazie, Belen, siamo pronte a seguirti…