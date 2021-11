Tra gli hair trend autunno/inverno 2021, l’intramontabile coda bassa è la scelta romantica e super morbida perfetta da sfoggiare in ogni occasione e con ogni outfit! A darci un golosissimo assaggio di questa acconciatura extra chic è Belen Rodriguez, che con un colpo di glam ci spiega come portare i capelli se vogliamo un look fresco e di sicuro effetto “wow”!

La coda bassa per chiudere il 2021 in bellezza? Come quella di Belen…

Siamo già tutte pazze della coda bassa di Belen Rodriguez che si sposa alla perfezione con ogni abito, di giorno e di sera, nel segno del glamour e della freschezza! Possiamo replicare facilmente questo look mozzafiato raccogliendo semplicemente i capelli in modo morbido, e il successo è assicurato!

La showgirl argentina ci fa sognare e si mostra così in una serie di scatti meravigliosi su Instagram, dettando (ancora una volta) la linea in fatto di acconciature di tendenza. Pronte ad averlo sulla vostra testa? Questo hairstyle, su un capello liscio extra long e riga centrale, è assolutamente da copiare…

Avete visto che classe? La coda di cavallo bassa, insieme a quella laterale, è una delle più romantiche soluzioni per esaltare il viso e dare un tocco frizzante al look, proprio come quello di una star!