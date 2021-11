“Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla…“, è il verso di Zitti e buoni dei Maneskin che potrebbe sintetizzare il pensiero di Belen Rodriguez e Damiano David, frontman della band, sulle voci incontrollate di un presunto flirt tra loro. Ed è proprio il cantante a far star tutti “zitti e buoni” con una risposta chiara sulla questione, prove alla mano!

Flirt tra Belen e Damiano dei Maneskin? Risponde il cantante…

C’è del tenero Belen e Damiano dei Maneskin? Il frontman della band risponde con una delle sue Instagram Stories e non serve aggiungere altro: la replica è un invito a stare tutti “zitti e buoni”, ma c’è molto di più di una semplice smentita. La prova evidente di come stanno davvero le cose arriva sempre via social…

Foto Instagram | @ykaaar

“Sto leggendo un sacco di str***ate“, ha scritto Damiano su Instagram, senza altro aggiungere ma con un palese riferimento (alla luce del tempismo del suo intervento) alla valanga di chiacchiere sulla presunta relazione in corso con la showgirl argentina.

Lei è diventata mamma per la seconda volta pochi mesi fa e, secondo alcuni, la crisi con il compagno Antonino Spinalbese (padre della sua piccola Luna Mari) non la racconterebbe giusta e aprirebbe allo scenario di un nuovo amore, Damiano è legato alla sua Giorgia Soleri ormai da anni… Ed è proprio insieme alla fidanzata che dà la prova di come i gossip (ancora una volta) abbiano fallito! Appena 5 giorni fa, infatti, il cantante dei Maneskin ha accompagnato la sua amata a un importante convegno. E le foto parlano da sole…