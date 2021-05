Voglia di rinnovare il look per la primavera-estate 2021 ma senza dare un taglio netto? Ecco le migliori acconciature di tendenza e semplici da realizzare per chi ha i capelli lunghi: dalla coda di cavallo alle acconciature con trecce, dalle pettinature con capelli sciolti a quelli raccolti. Sia per capelli lisci che per capelli ricci o mossi. Scopriamole insieme!

Acconciature con code

Tra le acconciature per capelli lunghi più veloci e facili da realizzare vi sono sicuramente quelle che fanno della coda il loro punto focale. Che si tratti di code basse o alte, di doppi codini, di acconciature messy o super ordinate, le acconciature con coda risulteranno raffinate e adatte a tutti i contesti: dall’ufficio, a una cerimonia, alla vita di tutti i giorni.

Le code di cavallo

Per realizzare un’acconciatura con coda di cavallo raffinata e veloce vi basterà raccogliere in capelli in una coda bassa, al centro della nuca oppure spostandola lateralmente, e poi attorcigliare i capelli infilandoli dentro se stessi. Questa acconciatura è perfetta sia sui capelli mossi che su quelli lisci ed è adatta anche per le donne più mature.

In più non vi serviranno altro che un pettine e un qualsiasi elastico per realizzarla o, al massimo, un fermaglio gioiello per impreziosire il look in un’occasione speciale. Per un look più giovanile e ispirato all’irrinunciabile moda anni ’90, scegliete una coda alta perfettamente pettinata e lasciate due ciocche a incorniciare il viso: vi scambieranno tutti per una giovane Britney Spears, oppure per la supermodella Bella Hadid!

Acconciature con trecce

Ma passiamo alle trecce, che sono sempre state tra le scelte predilette in fatto di acconciature per capelli lunghi sia per le bambine che per donne adulte. Si potranno scegliere trecce classiche o a spina di pesce, facendole partire dalla parte alta della testa per un look più complesso e raffinato oppure dal basso per un look più tradizionale dal tocco nordeuropeo.

Ecco un’idea per un’acconciatura con trecce: dividete i capelli a metà e realizzate due trecce classiche partendo dalla parte alta della testa e poi a scendere. Vi serviranno precisione e manualità, ma il risultato ne sarà valso la pena.

Acconciature per capelli lunghi raccolti

I capelli raccolti sono raffinati e comodi da gestire, mettono in risalto viso e collo e sono perfetti per occasioni formali come cerimonie o lauree. Tra le acconciature per capelli lunghi raccolti più semplici da realizzare vi è di sicuro lo chignon basso, che potrà essere realizzato lasciando i capelli più morbidi per creare dinamicità o in stile ballerina, raccogliendo tutti i capelli con precisione.

Raccogliendo i capelli in una coda bassa e poi arrotolandoli su se stessi, si potrà realizzare una sorta di vortice/spirale estremamente ricercato. In alternativa una scelta adatta a chi ha i capelli lisci lunghi: raccogliete la chioma e poi create una sorta di fiocco, creando una sinuosa curva coi capelli. E se non siete in cerca di idee per acconciature raffinate, ma piuttosto casual e sportive, non dimenticatevi del messy bun: il migliore amico delle celebrities (e di tutte le donne con capelli lunghi) da qualche anno a questa parte.

Acconciature con capelli sciolti o semi-raccolti

Infine le acconciature per capelli lunghi lisci o lunghi ricci semi-raccolte. Basterà mettere insieme i suggerimenti illustrati finora e realizzare code, mini-bun o trecce lasciando sciolta una parte dei capelli. Le acconciature con capelli sciolti trasmettono l’idea di look bucolici o un po’ naive. Pensiamo ad esempio a un’acconciatura con una treccia che crea una sorta di coroncina attorno alla testa, perfetta per chi ha i capelli mossi.

Oppure a un’acconciatura ispirata a Sailor Moon, con uno o due mini-bun posti in cima alla testa col resto della chioma lasciata libera, che invece è più adatta a chi ha i capelli lisci.

