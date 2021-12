Taylor Swift per il suo compleanno il regalo lo ha fatto a noi col suo look

Dopo il successo del nuovo singolo All Too Well, Taylor Swift festeggia anche i suoi 32 anni. Nata il 13 dicembre, la cantante ha festeggiato sfoggiando un look splendente a dir poco quanto lei. Sull’onda di una delle tendenze moda autunno-inverno, la tendenza paillettes, infatti, la cantante ha indossato un abito monospalla tempestato di paillettes in color oro, prendendosi in giro per l’età che avanza… al suo fianco anche la musicista Alana Haim, di due anni più giovane di Taylor e nata due giorni più tardi.

Copiamo lo stile di Taylor Swift per le feste

Se si parla dello stile di Taylor Swift sono due le cose che non possono mancare: capelli biondo cenere splendenti e rossetto rosso. Il look paillettato di Taylor, perfetto per le feste che stanno per arrivare, era infatti completato dai due dei tratti più iconici del suo look. Ancora una volta la cantante folk più amata di Instagram conferma la sua passione per le paillettes. Negli ultimi anni, infatti, sono tantissimi gli eventi ai quali Taylor ha partecipato sfoggiando outfit con paillettes: iHeart Radio Music Awards nel 2019, American Music Awards nel 2018 e Oscar Party di Vanity Fair nel 2014.

E a noi non resta che ispirarci a lei per i look di Natale e Capodanno 2021!