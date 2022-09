Tatuaggio sulla caviglia, quale scegliere?

Una delle zone più gettonate in assoluto, scelta per fare spazio ad un nuovo tatuaggio, indistintamente da uomini e donne? Non c’è dubbio alcuno: pare che essa sia proprio la caviglia. Un’area decisamente sensuale, questo è certo, sebbene il motivo di tale preferenza per questa soluzione sia da ricercare probabilmente nel fatto che le caviglie offrano possibilità di scelta in quanto a visibilità, garantendo una certa intimità a chi la cerca.

Scoperte in poche occasioni risultano perfette per ospitare frasi da tatuare così come soggetti più impegnativi quali i tatuaggi Maori possono essere. Molto apprezzate da ambo i sessi, aggiungono quel tocco di sensualità nelle donne e accontentando la voglia di esibire “il nuovo arrivato” in un uomo. Ebbene, se ti trovi qui perché stuzzicata dalla voglia di adornare la caviglia con uno di questi, eccoti servita tutta l’ispirazione che ti serve: attingiamo al mondo delle celebrities per rubarne un po’!

Tatuaggio alla caviglia: la cavigliera floreale come Belen Rodriguez

Belen Rodriguez – Foto Instagram @belenrodriguez

Gambe slanciate e caviglie sottili come quelle di Belen Rodriguez possono ospitare senza problemi anche un tatuaggio di dimensioni importanti, compreso un bracciale chiuso e ricco di dettagli proprio come il suo: la cavigliera rimane una delle opzioni più amate, è un dato di fatto, e di certo la scelta di un motivo floreale è in grado di stregare chiunque.

Tatuaggio alla caviglia: il serpente come Eleonora Rocchini

Eleonora Rocchini – Foto Instagram @ele.rc

Altro soggetto amatissimo per un tatuaggio alla caviglia è il classico serpente: l’influencer Eleonora Rocchini ne sfoggia fieramente uno su quella destra, a scendere verso il dorso del piede. Qualora realizzato tramite ago sottile ed estrema cura dei particolari, questo risulta essere un ottimo modo anche per esorcizzare la paura, perché no?

Tatuaggio alla caviglia: minimal e delicato come Bella Hadid

Bella Hadid – Foto Pinterest | Emma May

Veniamo in ultimo all’esempio perfetto per il tema tatuaggi minimal: le minute ali che la supermodella Bella Hadid ha deciso di imprimersi sulla pelle in tempi recenti ha letteralmente fatto impazzire tutti, per dimensioni e delicatezza.