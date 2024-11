I tatuaggi sul fianco più belli: significato e idee da copiare

Il fianco è una delle zone del corpo più gettonate per la realizzazione di un tattoo. I tatuaggi sul fianco da donna possono avere un significato differente a seconda del disegno che si sceglie, di seguito potrai trovare delle idee da copiare per il tuo prossimo tattoo.

Scegliere che tipo di tatuaggio fare è importante, in quanto questo disegno realizzato in maniera permanente sulla pelle può rappresentare un momento importante della propria vita. Oltre ai vari significati è possibile personalizzare il proprio tatuaggio con un significato personale e più notevole.

Ecco, quindi, delle idee da cui prendere ispirazione che potrebbero essere di tuo gradimento!

Fiori tatuati sul fianco, cosa rappresentano

I tatuaggi da poter fare sul fianco sono diversi, ma uno dei più richiesti in assoluto dalle donne sono proprio i fiori. Dalla classica rosa ai fiori più pregiati, tatuarsi un fiore sul fianco può avere tantissimi significati diversi.

Lasciati ispirare dalla raccolta di foto di tatuaggi di fiori da poter incidere sulla propria pelle!

Maori per un tattoo originale e più impegnativo

Uno dei più richiesti in assoluto, subito dopo i fiori, sono i tatuaggi maori. Ispirato all’antica tradizione della popolazione polinesiana, i tatuaggi maori sono caratterizzati da disegni ricchi di simbologie abbinati ad altri simboli come fiori, animali, etc…

Se vuoi tatuare un maori, non perdere la nostra guida completa in cui ti spieghiamo i vari significati dei maori!

Le scritte da tatuare sul fianco, le più belle in assoluto

Tra i vari tatuaggi più amati in assoluto da donne di tutte le età troviamo le scritte da tatuare.

Il fianco è una delle zone più ricercate per la realizzazione di una scritta da tatuare, son tante le frasi da cui poter prendere ispirazione per il prossimo tatuaggio.

Esistono le frasi brevi significative, le frasi sulla vita o frasi da dedicare alla propria famiglia o ai propri figli. Anche quelle in inglese o in altre lingue sono molto gettonate, come le frasi scritte in greco, in latino o in arabo per un tocco ancora più originale.

Per non dimenticare tutte quelle citazioni di poeti e scrittori, ideali da tatuare sul proprio corpo e associare a quell’aforisma un significato importante e personale!