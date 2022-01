Sofia di Svezia si mostra in tutto il suo fascino con un nuovo taglio di capelli che fa gola, e che siamo decisamente pronte a fare nostro tra le nuove tendenze! Il look very royal della principessa ci ha conquistate e ora vi mostriamo perché questa è la strada da seguire per essere sempre perfette e divine!

Sofia di Svezia: nuovo look per la principessa, ed è già tendenza!

Capelli raccolti in una coda bassa romantica, ma soprattutto… frangia dritta e lunghissima a coprire parte degli occhi con un effetto bowl-cut che amiamo alla follia! Così si mostra la splendida principessa Sofia di Svezia, con un hairlook completamente rinnovato e diverso dal suo solito.

Si è presentata così sul red carpet del “Celebrate democracy 100 years” a Stoccolma, sparigliando le carte delle nuove tendenze con un must have garantito!

L’hairstyle della principessa è semplice ma di sicuro impatto, la prova che, per arrivare dritte al cuore, non serve poi molto. Ecco come si presenta il suo raccolto scelto per l’occasione:

Avete ancora dubbi? Noi no: la frangia regolare, lunghissima e bombata ci aspetta tra le scelte migliori per il 2022, perfetta per chi ha un viso lungo e ovale. E non vediamo l’ora di provarla…