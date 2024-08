I migliori tagli di capelli per viso tondo: trova il look perfetto

Vuoi cambiare look ma non sai quale taglio scegliere? Se hai un viso tondo scopri i tagli di capelli più trendy e adatti per valorizzare i tuoi lineamenti.

Scegliere il taglio di capelli giusto può fare una grande differenza nel valorizzare le caratteristiche di un viso. Se hai un viso tondo devi trovare un taglio che allunghi otticamente il volto e ne bilanci le proporzioni. In questo articolo trovi alcuni tra i migliori tagli di capelli per il viso tondo, che possono aiutarti a ottenere un look armonioso e stiloso, con qualche consiglio per valorizzare al massimo i tuoi punti di forza.

Prima di vedere quali sono i tagli di capelli più adatti ad un viso tondo è importante capire se questa è effettivamente la forma del tuo viso. Un viso tondo si caratterizza per una larghezza e una lunghezza quasi uguali, con linee morbide e poche angolazioni definite. Le guance tendono a essere piene e arrotondate e creano spesso un aspetto più paffuto. Se ti riconosci in questa descrizione, il tuo obiettivo dovrebbe essere quello di scegliere un taglio di capelli che crei l’illusione di una forma più ovale, che è considerata la più bilanciata. Ma come fare? La chiave sta nel trovare tagli che valorizzino il viso tondo aggiungendo altezza e struttura e riducendone visivamente la larghezza.

Tagli di capelli medi e lunghi, i più adatti a un viso tondo

Uno dei migliori tagli di capelli per chi ha un viso tondo e paffuto è il taglio layered, ossia il taglio scalato o a strati. Infatti gli strati, soprattutto se iniziano appena sotto il mento, creano un effetto di allungamento, aggiungendo movimento e profondità. Questo stile aiuta a distogliere l’attenzione dalla larghezza del viso e a focalizzarsi sulle lunghezze. Una scelta eccellente è un taglio lungo scalato a strati e una frangia leggera e asimmetrica che riduce visivamente la rotondità.

Un’altra scelta ideale per i capelli lunghi e lisci è un taglio leggermente sfilato alle punte. La lunghezza extra contribuisce a creare verticalità, che contrasta con la forma rotonda del viso. Se ami i capelli lisci cerca di mantenere le lunghezze oltre le spalle e di evitare volumi eccessivi ai lati del viso. Anche una riga centrale, che allunga ulteriormente il viso, può funzionare bene.

Il lob, o long bob, è un’altra ottima scelta tra i tagli di capelli che valorizzano un viso tondo. Un lob asimmetrico, che arriva a sfiorare le spalle e presenta una lunghezza leggermente diversa tra i due lati, aggiunge definizione e angolazione al viso.

Questo taglio funziona particolarmente bene se lo porti con onde morbide, che danno movimento senza aggiungere volume alle guance.

Tagli di capelli corti per viso tondo

Se hai il viso tondo ma preferisci i capelli corti non temere: anche per te esistono ottimi tagli. Il pixie cut ad esempio è un taglio che, se realizzato con un po’ di volume in alto e frangia laterale, può davvero fare la differenza. L’altezza aggiunta sulla parte superiore della testa crea un effetto di allungamento, mentre la frangia laterale spezza la rotondità del viso.

Un altro grande classico tra i tagli di capelli corti adatti ad un viso tondo è il bob angolare. Questo stile prevede un taglio più corto dietro e leggermente più lungo davanti, con una linea che segue la mandibola e sfiora il mento. La struttura angolare di questo taglio aggiunge definizione e aiuta a snellire visivamente il viso. Se vuoi un tocco moderno, puoi optare per un bob con una lieve asimmetria o una frangia laterale.

Un taglio corto con una frangia lunga e scalata è un’altra una scelta strategica per bilanciare un viso tondo. La frangia lunga e laterale, che scende verso uno zigomo, aiuta a creare angoli e a ridurre la percezione della larghezza del viso. Per un look più moderno puoi optare per una piega mossa, che aggiunge volume e movimento senza appesantire.

Consigli per valorizzare un viso tondo con i tagli di capelli

Se hai il viso tondo è consigliabile evitare tagli che aggiungono volume ai lati del viso, poiché accentuano la larghezza. E anche tagli corti che terminano esattamente all’altezza delle guance e che possono enfatizzare la rotondità. Meglio optare per lunghezze che superano il mento e che permettono di creare una forma più allungata.

Oltre ai tagli, anche il colore dei capelli può contribuire a snellire visivamente un viso tondo. Le tecniche di balayage o ombré, che schiariscono le punte lasciando la radice più scura, possono creare un effetto ottico di allungamento. I giochi di luce e ombra generati da queste colorazioni aggiungono dimensione e aiutano a distrarre l’attenzione dalla larghezza del viso.

Gli accessori e lo styling

Non dimenticare che anche lo styling può fare la differenza. Le acconciature raccolte alte, come chignon o code di cavallo, allungano il collo e slanciano il viso. Puoi utilizzare accessori per capelli come cerchietti sottili o fermagli, per dare un tocco di eleganza senza appesantire il look. Anche la riga laterale è una scelta strategica: spezza la simmetria del viso e ne riduce la rotondità.

Se sei in cerca di ispirazione puoi prendere spunto dalle celebrità con il viso tondo che hanno saputo trovare tagli di capelli che esaltano le loro caratteristiche. Star come Selena Gomez, Gigi Hadid ed Emma Stone ad esempio, hanno spesso sperimentato con tagli scalati, bob asimmetrici e pixie cut voluminosi, dimostrando che con le scelte giuste un viso tondo può essere valorizzato al massimo.