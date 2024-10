Stile pop punk, il ritorno che (forse) non ti aspettavi

Lo stile pop punk è di tendenza per l’autunno inverno. Ecco come ottenere un perfetto look ribelle ed eccentrico!

Spille da balia e catene sono solo alcuni dei dettagli che rendono un outfit in perfetto stile pop punk, la tendenza dell’autunno inverno che non lascia passare inosservate. Un grande tuffo nel passato, precisamente negli anni Novanta, quando il genere musicale pop punk è riuscito a conquistarsi un posto nella moda, dando vita ad outfit eccentrici, particolari e ricchi di dettagli vistosi.

Da Avril Lavigne a Gwen Stefani, sono tante le popstar che in quegli anni hanno deciso di sfoggiare al meglio i loro look pop punk, nonostante sembrava essere uno stile ormai messo nel dimenticatoio, torna a far parlare di sé proprio nell’autunno inverno 2024 – 2025.

Stile pop punk, la tendenza che spicca nell’autunno inverno

Colori eccentrici, fantasie mixate e dettagli che mettono in risalto l’intero outfit, come ottenere ad oggi un perfetto look in stile pop punk?

La personalità può essere messa in risalto attraverso la scelta del proprio stile, un’anima ribelle e piena di energia sono gli elementi chiave per dare vita ad un perfetto look pop punk.

Le t-shirt con le scritte colorate e in contrasto con lo sfondo sono perfette da indossare per un look casual da giorno, da arricchire con mini skirt e collant a rete, per non parlare dei tanto amati anfibi Dr. Martens in versione total black dalla suola altissima.

Il tartan è uno dei tessuti che prende il sopravvento nel mondo pop punk di oggi, si declina in mini gonne da abbinare a lunghi stivali in pelle e camicie trasparenti con acconciatura colorata e sbarazzina.

Lo stile pop punk, infatti, lo ritrovi anche nelle chiome e nel make up. Un trucco intenso, come uno smokey eyes accompagnato da un trucco labbra total black, e un taglio di capelli corto, scalato e colorato sono solo alcuni dei dettagli che metteranno in risalto la tua personalità e il tuo animo ribelle.

Il contrasto rosa e nero è senza dubbio il più ricercato, specialmente tra le ragazze under 30, ma non passano inosservati tutti gli altri colori come il rosso, il verde, il blu e il giallo.

Come sfoggiare lo stile pop punk in autunno? Indossa il tuo mini dress in tartan preferito, una calza a rete e degli anfibi che ti permetteranno di slanciare la figura e ottenere un outfit da sfoggiare in ogni occasione!