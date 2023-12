La gonna si fa tartan: i quadri sono la tendenza autunno – inverno da non lasciarsi scappare

L’inverno non è davvero inverno se non si indossa una gonna tartan: le fantasie a quadri non passano mai di moda e si possono abbinare in tanti modi diversi.

“Quest’anno vanno di moda le gonne a quadri“. Quante volte abbiamo sentito pronunciare questa frase? E quante volte ci siamo accorti che era effettivamente così?

Le gonne tartan sono infatti uno di quei capi d’abbigliamento a metà tra un grande classico e una tendenza, che ogni anno finiscono per spiccare nel nostro guardaroba.

Questa stagione moda autunno – inverno non fa eccezione e la gonna tartan si conferma come uno dei capi immancabili da avere nell’armadio, al fianco ad esempio di qualche capo in rete, di un paio di calze rosse e di qualche indumento see-through (o trasparente che dir si voglia).

Le gonne tartan stanno bene a tutti e con tutto

Le gonne tartan piacciono particolarmente per la loro versatilità: esse sono adatte alle più giovani o alle donne più mature, in base ai colori, al taglio e alla lunghezza della gonna.

Abbinate a una giacca o un blazer a quadri, ad esempio, conferiscono un tono serio e professionale al nostro outfit; mentre indossate assieme a un capo più sportivo come una felpa o un paio di sneakers possono darci un’aria molto più giovanile.

Anche la lunghezza conta: una minigonna a balze in fantasia a quadri si abbina bene in un look sporty chic e giovanile, mentre un modello longuette è perfetto a partire dagli -enta fino ad arrivare agli -anta.

Non sai come indossare una gonna a quadri? Segui queste 3 idee

Ecco dunque 3 idee su come abbinare una gonna tartan:

con una giacca coordinata . I capi coordinati sono di tendenza durante questa stagione autunno – inverno e, oltre a dar vita a look dall’aspetto magnetico e ordinato, sono anche semplici da indossare. Non dobbiamo pensare a cosa abbinare, basta scegliere i capi che sono stati appositamente pensati per noi.

. I capi coordinati sono di tendenza durante questa stagione autunno – inverno e, oltre a dar vita a look dall’aspetto magnetico e ordinato, sono anche semplici da indossare. Non dobbiamo pensare a cosa abbinare, basta scegliere i capi che sono stati appositamente pensati per noi. Con un paio di pantaloni: sembrerà assurdo ma l’abbinamento gonna sopra ai pantaloni è di grande tendenza. Lo vediamo indosso alle celebrity, sia donne che uomini, oppure ai giovanissimi, che amano vestirsi a strati sovrapponendo capi d’abbigliamento che di solito siamo abitati a indossare separatamente.

Con collant gioiello o calze rosse: il rosso è uno dei colori più di tendenza per la stagione. Oltre a sceglierlo per le calze, potremmo sceglierlo anche per la nostra gonna a quadri, dando vita a un sofisticato look ton sur ton. Le calze gioiello sono adatte ai look festivi, oppure a chi vuole farsi notare brillando, ad esempio a capodanno o a Natale.

La gonna a quadri, infine, si abbina alla perfezione coi blazer, con cui possiamo dare vita a look eleganti o sportivi, casual o professionali.