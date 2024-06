Spiagge delle Marche adatte ai bambini, ce ne sono tante e bellissime

Le Marche sono ricche di spiagge che hanno conquistato l’ambita bandiera verde e sono quindi adatte ai più piccoli: l’elenco.

Se si desidera fare una vacanza al mare con bambini è utile sapere quali siano i luoghi più adatti dove dirigersi. Non tutti i litorali, infatti, sono adatti ai più piccoli, per esserlo devono avere una serie di caratteristiche importanti. Non solo la Sardegna ha spiagge adatte ai bambini, anche nelle Marche ce ne sono tantissime.

Va detto che l’Italia in generale è ricca di litorali, molti dei quali sono perfetti per chi vuole godersi una vacanza al mare con i propri bambini. Pensiamo al Salento che ha tantissime spiagge bellissime dove poter andare con i propri figli e rilassarsi senza temere per la loro sicurezza. Anche nelle Marche ce ne sono davvero tante e se si sta progettando qualche giornata estiva qui, sarà utile conoscerne qualcuna.

Le spiagge adatte ai bambini nelle Marche, quelle che hanno la bandiera verde

Per avere la bandiera verde – riconoscimento che indica come un litorale sia adatto ai bambini – una spiaggia deve rispettare una serie di requisiti come l’acqua bassa, la presenza di diversi servizi, come quello di salvataggio, di giochi e tutte altre caratteristiche che rendono un luogo perfetto per trascorre la giornata al mare con i propri figli. Nelle Marche molte spiagge hanno questo certificato.

Una delle più famose è quella di Senigallia, famosa per il litorale chiamato “di velluto”, i fondali sono davvero molto bassi, ci sono diversi punti di ristoro e parchi giochi per bambini, che rendono questo luogo ideale per chi ha in mente una vacanza familiare al mare.

C’è poi la Perla del Conero, Sirolo che oltre ad avere paesaggi meravigliosi, ha spiagge bianchissime con un mare semplicemente spettacolare. Non può mancare nell’elenco Porto Recanati, dove si trovano spiagge di sassi e sabbia e fondali che non hanno alcun pericolo per i più piccoli anche perché – come del resto quasi tutti nelle Marche – sono poco profondi.

Qui ci sono tanti stabilimenti balneari moderni che hanno strutture per giocare, diverse attrazioni e tutto ciò che può divertire ai piccoli viaggiatori.

Anche la spiaggia di Porto San Giorgio ha una sabbia assai sottile e un mare limpidissimo, il litorale è ricco di lidi che dispongono di tanti giochi per i più piccoli, che si divertiranno davvero moltissimo.

Se si vuole fare una vacanza al mare con i propri figli senza rinunciare al relax e al divertimento, le Marche sono davvero indicate per questa tipologia di viaggio. Qui i più piccoli si divertiranno un mondo e i genitori eviteranno inutili preoccupazioni.