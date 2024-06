Spiagge del Salento, le più belle in cui trascorrere le vacanze

L’Italia è un paese che offre tantissime località perfette sia per il periodo invernale che estivo. Tra le mete più belle in assoluto e anche tra quelle più ricercate c’è senza dubbio la Puglia. Una regione in cui è possibile trovare acque cristalline e sabbia sottile, son tante le strutture in cui è possibile trascorrere le vacanze sia per le giovani coppie che per le famiglie con i bambini.

Dopo aver visto le spiagge adatte ai bambini in Puglia, non possiamo non parlare delle spiagge più belle del Salento. Se trascorrerai le tue vacanze in questa bellissima zona, prendi appunti e visita almeno una delle spiagge più belle del posto!

Le spiagge più belle della Puglia, dove andare in Salento

Conosciuto anche con il termine tacco dello stivale, una volta che ti trovi in Salento devi assolutamente girare il più possibile per andare alla scoperta di ogni angolo di questa incredibile zona della Puglia.

Se hai il dubbio su dove andare, ti aiutiamo a scegliere tra le spiagge più belle della zona. Eccone alcune da segnare!

Porto Badisco , anche se il tratto di spiaggia è molto piccola è una delle spiagge da non perdere per un bel bagno in mare;

, anche se il tratto di spiaggia è molto piccola è una delle spiagge da non perdere per un bel bagno in mare; Torre Mozza , si trova a Ugento è un’oasi di relax perfetto per le famiglie;

, si trova a Ugento è un’oasi di relax perfetto per le famiglie; Punta Prosciutto , situata a Porto Cesareo, vanta una sabbia bianca sottile e un mare trasparente;

, situata a Porto Cesareo, vanta una sabbia bianca sottile e un mare trasparente; Torre Lapillo , sempre a Porto Cesareo è possibile ammirare dei paesaggi caraibici;

, sempre a Porto Cesareo è possibile ammirare dei paesaggi caraibici; Grotta della Poesia , uno spettacolo a dir poco incredibile da non perdere;

, uno spettacolo a dir poco incredibile da non perdere; Spiagge di Castro Marina , per avventurarti nella grotta più famosa del Salento;

, per avventurarti nella grotta più famosa del Salento; Cala dell’Acquaviva , una caletta situata a Marina di Marittima con una piccola spiaggia;

, una caletta situata a Marina di Marittima con una piccola spiaggia; Punta della Suina , altra spiaggia rinomata del Salento, è conosciuta anche con il nome Caraibi dello Ionio;

, altra spiaggia rinomata del Salento, è conosciuta anche con il nome Caraibi dello Ionio; Maldive del Salento , a Marina di Pescoluse potrai sognare ad occhi aperti e pensare di essere andata oltre oceano;

, a Marina di Pescoluse potrai sognare ad occhi aperti e pensare di essere andata oltre oceano; Porto Selvaggio, a Nardò, può essere raggiunta a piedi attraverso la pineta che può essere imboccata da Villa Tafuri.

Oltre alle spiagge non perdere le località più conosciute del Salento. Sono tanti i luoghi di interesse della zona da visitare durante il giorno o dopo una mattinata trascorsa in acqua! Ora non ti resta che iniziare a pensare alla valigia: non dimenticare il tuo kit perfetto a prova di estate ed inizia a goderti le tue meritate ferie!