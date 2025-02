Spaghetti alla carbonara: la ricetta originale e semplice da preparare in pochi minuti come un vero chef

Uno dei piatti più iconici e amati della tradizione culinaria italiana è quello degli spaghetti alla carbonara. Facente parte della tradizione romana, si tratta di un piatto ricco di sapore, gustoso e facile da preparare. Cremosa e ricca, la pasta alla carbonara può essere preparata a casa proprio come si fa nei ristoranti romani.

Scopriamo la ricetta originale e semplice degli spaghetti alla carbonara, da preparare in pochi minuti come un vero chef. Ci sono alcuni segreti per realizzare una carbonara autentica, semplicemente ricorrendo a pochi ingredienti. Pronti a mettervi ai fornelli?

La ricetta classica e facile degli spaghetti alla carbonara

La ricetta classica e facile degli spaghetti alla carbonara è abbastanza semplice, per l’appunto. Primo piatto romano, viene preparato con la pasta – generalmente, si tratta di spaghetti – guanciale, pecorino romano stagionato e pepe nero. Come detto, si tratta di una ricetta semplice da preparare. Il tempo di preparazione è di cinque minuti, mentre il tempo di cottura è di quindici minuti. Ecco gli ingredienti per 4 persone.

Ingredienti:

200 grammi di pecorino romano

400 grammi di pasta come spaghetti

5 tuorli d’uovo

280 grammi di guanciale

Pepe nero q.b.

Sale q.b.

Preparazione:

Cominciate mettendo a scaldare l’acqua in una pentola, ovviamente da salare (ma senza esagerare per via della presenza del pecorino). Una volta raggiunto il bollore, versate la pasta. Tagliate il guanciale a listarelle spesse e fatelo sfrigolare, a fuoco moderato, in una padella. Versate il grasso in una scodellina, rimettendo il guanciale sul fuoco per renderlo croccante. Dopo qualche minuto, spegnete la fiamma e conservate il guanciale. Mettete i tuorli in una scodella, in cui unire pecorino e pepe. Amalgamate il tutto e aggiungete, quindi, due mestoli di grasso del guanciale. Scolate la pasta, tenendo da parte un bicchiere di acqua di cottura. Nella padella in cui avete cotto il guanciale, versate la pasta e aggiungete pecorino, acqua di cottura e la crema di tuorli a fuoco spento. Fate amalgamare il tutto e, quando sarà diventato cremoso, unite il guanciale, aggiungendo del pecorino e il pepe.

Questa è la ricetta originale degli spaghetti alla carbonara, che potrete gustare comodamente a casa. Buon appetito! Ricordate, infine, che oltre agli spaghetti, potreste optare per bucatini e mezze maniche. Scoprite anche la ricetta degli spaghetti con vongole e pomodorini e la ricetta degli spaghetti con vongole cremosi e saporiti.