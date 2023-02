Tutte pazze per il Soft bob: arriva il caschetto ideale per le eterne indecise

Come il caschetto sia al vertice delle tendenze capelli più popolari della attuale – ma anche prossima -stagione oramai non è più un fatto clamoroso, ma lo è il continuo insorgere di versioni di questo sempre più innovative e diversificate tra loro. L’ultima a generare entusiasmo e scalpore è stato il corto quanto improvviso blunt cut di Chiara Ferragni per Sanremo, ma pare sia già giunta l’ora di passare a quella successiva.

Amato perché assolutamente versatile, facilissimo da gestire, adattabile ad ogni tipologia di volto e stile ma anche per freschezza e vivacità il Soft bob si preannuncia tra i tagli medi più di successo della primavera/estate. Bello se visto in una tonalità uniforme, ma anche e soprattutto se valorizzato dalle maggiori tendenze colore capelli vigenti.

Soft bob mania: l’identikit del taglio medio più desiderato della primavera/estate

Hailey Bieber – Foto Instagram @haileybieber

Il fortunato hairstyle gode invero di un’altra caratteristica vincente, la quale gli permette di possedere il cuore non solo delle amanti del genere, ma anche delle indecise croniche: si tratta di un taglio che, proprio come da nome suggerito, si mostra modulabile a seconda di esigenze e caratteristiche di chi decide di indossarlo, variabile dunque soprattutto nella lunghezza.

L’unica prerogativa su cui non sono ammesse eccezioni? Che questo non superi le spalle, proprio perché possa essere classificato come caschetto ovviamente. Quasi come per il già noto Hime-cut, si diche che l’ispirazione provenga dagli apprezzatissimi manga giapponesi di cui fonde ed incarna il carattere energico e, a tratti, romantico differenziandosi dal primo sicuramente in portabilità.

Accessoriato di frangia o anche senza, il Soft bob è infatti un carré morbido, comodo ma elegante al tempo stesso, che si presta ad essere sfoggiato strategicamente scompigliato assecondando la texture naturale del capello ma anche ad essere esaltato da onde e pieghe più ricercate.