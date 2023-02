Il caschetto pari di Chiara Ferragni è già il taglio più cool della prossima primavera

Tra i meravigliosi inediti presentati sul palco dell’Ariston in occasione di Sanremo 2023 ve n’è stato uno supplementare, inatteso quanto apprezzato: ci riferiamo ovviamente al clamoroso cambio look di Chiara Ferragni la quale, in veste di co-conduttrice, ha deciso di accompagnare i suoi chiacchieratissimi abiti manifesto completandoli con un taglio netto e decisamente drastico se si pensa che il punto di partenza fosse una lunga chioma dorata.

Tutta la verità sul blunt cut di Chiara Ferragni, alias il colpo di scena più discusso del momento

Chiara Ferragni – Foto Instagram @chiaraferragni

C’è chi ha inizialmente insinuato si trattasse di una parrucca, proprio come quella color platino sfoggiata dalla stessa nel 2019 a Cannes. La realtà, però, questa volta è ben diversa. Un vero colpo di scena a tutti gli effetti, che non solo ha simbolicamente rappresentato con ogni probabilità un momento importante per la vita della regina delle Influencers, ma che stabilisce in quale direzione andranno i tagli di capelli più in vista della prossima primavera.

L’hairstyle in questione? Un audace caschetto pari a sfiorare appena le spalle, perfettamente conforme a quello presente tra le 10 tendenze capelli da non perdere per la stagione a venire. Trattasi invero di una vecchia conoscenza, un blunt cut per l’esattezza, reso ancor più raffinato per l’evenienza grazie alla scriminatura laterale ed alle lunghezze mosse a restituire una parvenza di asimmetria super glamour.

Parliamo di un hairlook capace di rendere la chioma visibilmente più corposa, il quale vede la sua massima lunghezza aggirarsi all’incirca tra il mento e le spalle, lontano il più possibile dalle gettonate sfilature che caratterizzano i tagli scalati attualmente in voga. L’aspetto è dunque fresco, minimal ma terribilmente efficace, inoltre di facile manutenzione quando si vantano capelli tendenzialmente lisci e leggeri a cui voler dare maggiore corpo e pienezza.