Sofia Vergara: 5 look perfetti per una serata estiva

Se cerchiamo un look strepitoso per le nostre serate estive in compagnia di amici, parenti, fidanzati o animali domestici, non ci serve altro che spulciare il feed Instagram di Sofia Vergara per trovare l’ispirazione.

L’attrice e modella di origini colombiane è sempre al top, ma noi abbiamo selezionato ben 5 look diversi tra loro per affrontare con stile il mese di agosto.

Capelli sciolti e fantasia etnica: che bomba!

Se non sappiamo quali fantasie scegliere per valorizzare il fisico, ecco pronto il primo look di Sofia Vergara che abbiamo scelto per voi: un abito lungo alle caviglie dall’allure etnica che richiama la sua Colombia ed è perfetta per lei!

Ai piedi scarpe rosso fuoco con tacco vertiginoso e i capelli sono lasciati sciolti dando quel punto di wild che non guasta mai.

Per essere delicate come fiori di campo

La semplicità di un minidress a fiorellini giallo come il sole d’estate è tutto quello che ci vuole per una serata tranquilla tra amiche. Sofia Vergara lo ha abbinato a un paio di occhiali da sole effetto specchio dalla montatura in ferro a vista.

Completa il look un trucco nude “c’è ma non si vede”, che esalta l’outfit campestre senza appesantirlo.

Festicciola easy? Ecco il vestito top

Ce la immaginiamo che passeggia tra la folla di una festa in piscina, con questo abito fantasia sui toni del rosa, con lo scollo a cuore che è il marchio di fabbrica dell’attrice di cui ne esalta l’abbondante décolleté.

L’abbinamento con collana chocker con maxi ciondolo è glamour e amiamo lo stile vintage chic dell’insieme.

Sole, limone, canarino…basta che sia giallo!

Che dire, la sua è la carnagione perfetta per indossare vestiti di un colore così acceso e luminoso come il giallo, in ogni sua sfumatura. Con questo abito a tubino che modella le forme di un corpo invidiabile riesce a esaltare il suo incarnato ed essere elegante con semplicità.

Borsetta in pendant, ovviamente, anche si una tonalità più forte che crea un leggero contrasto, molto gradito.

Qualcuno ha detto discoteca?

Terminiamo l’excursus sui look più belli di Sofia Vergara da cui prendere ispirazione per le serate estive con un outfit più rock, grintoso e di carattere. Ecco come vestirsi per andare a un concerto…o a ballare!

Una tuta aderente nera con corpetto bustier gioiello formato da pietre incastonate e una maxi scollatura (ovviamente a cuore). Sui fianchi frange di strass e a completare il look un rossetto bordeaux: si può essere più sensuali?