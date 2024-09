NeroGiardini, le sneakers più belle per tutte le età

La fredda stagione sarà all’insegna della moda e dell’eleganza grazie alla collezione di sneakers proposta da NeroGiardini. Il brand italiano di calzature e accessori si contraddistingue per la sua raffinatezza e qualità made in Italy con delle scarpe eleganti ma allo stesso tempo comode, pratiche e facili da abbinare su look casual da giorno.

Quali saranno le sneakers NeroGiardini che vorrai indossare quest’autunno inverno? Ecco alcune proposte da mettere nel carrello per arricchire il tuo guardaroba con scarpe di tendenza, comode e chic!

Sneakers Nerogiardini da avere assolutamente: i modelli più belli

In pelle, in vernice o in misto camoscio, le sneakers NeroGiardini sono molto eleganti e perfette per tutte le età.

Le proposte dell’autunno inverno si fanno sempre più interessanti, le nuances su cui puntare sono sia chiare che scure con focus su tonalità dorate in contrasto con il black and white. Ecco, quindi, i modelli più belli da avere quanto prima!

Sneakers alta in camoscio

Tutte le sneakers di Nerogiardini sono realizzate con materiali di qualità e tecniche di lavorazione avanzate, la sneakers alta da donna è in camoscio e in pelle, proposta nella sua colorazione nera in contrasto con il color panna e il dorato sui lacci e sul logo scritto in piccolo.

Indossale tutto il giorno su abiti casual ma anche più eleganti, ad esempio potresti sfoggiare le tue sneakers alte NeroGiardini su un look da sera composto da collant velati, shorts in pelle total black e blusa di tendenza. Concludi con un coprispalla come un blazer e il risultato sarà a dir poco eccezionale!

In pelle

Le proposte in pelle si fanno sempre più giovanili. Il classico modello NeroGiardini è uno de più apprezzati da donne over 40, il materiale tecnico ti permette di mantenere una buona postura e di indossare la scarpa anche tutto il giorno senza problemi. Puoi trovare la versione più elegante in tonalità brown e sfumature varie oppure il total black con fantasia animalier.

Per un look più pratico e sporty chic, scegli la scarpa bianca con lacci neri e decorazioni dorate, perfette anche per le più giovani. Il modello bianco con un leggero rosato lucido è la scarpa perfetta da indossare su pantaloni cargo e felpe oversize!