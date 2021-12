Scegliere un buono smalto semipermanente per unghie è importante per preservare le mani ed evitare di indebolire le unghie. Non fidatevi mai di prodotti di bassa qualità: per questo motivo vi proponiamo le marche migliori tra cui scegliere, da Tormay a Skymore, per ottenere buoni risultati. Gli smalti semipermanenti sono la soluzione ideale per le donne che desiderano avere le mani sempre in ordine, anche per più di quindici giorni, realizzando la loro manicure comodamente da casa e potendo rimuoverli senza problemi. Scopriamo insieme quali sono le migliori marche da applicare a casa o dall’estetista.

Foto Shutterstock | staras

Si sa che le mani sono il biglietto da visita di ogni donna e quando sono ben curate danno nel complesso l’idea di essere una persona ordinata. Applicare lo smalto però richiede del tempo e se non si presta la giusta attenzione, anche una banale distrazione può causare sbavature e sbeccature.

Anche rimuovere il semipermanente in casa può risultare un procedimento noioso e complesso, in realtà basta seguire pochi semplici passaggi e affidarsi a dei buoni marchi per non danneggiare le unghie.

Le migliori marche di kit per smalti semipermanenti

Oramai il mercato offre davvero una vasta, vastissima gamma di scelte per le appassionate del settore, tanto che non serve nemmeno più recarsi di persona presso store fisici ma basta anche semplicemente farsi un rapido giro di ronda su piattaforme online come ad esempio Amazon per trovare quello che stiamo cercando, con il minimo sforzo.

Il set di smalti a lunga durata di Tormay

La durata di uno smalto classico è pressoché esigua, ecco perché sempre più donne scelgono di applicare sulle loro unghie gli smalti semipermanenti che assicurano una durata che arriva fino alle tre settimane.

Foto Amazon | kit di Tormay

È il caso del kit di Tormay, composto da ben 39 smalti tra colorati, gel e due diverse tipologie di top coat: parliamo di prodotti formulati ottimamente, a base di resina naturale, pigmentati e duraturi.

Il kit completo e professionale di Menail

A quali marchi affidarsi quando si tratta di investire in un buon kit di smalti semipermanenti, per dedicarsi in prima persona alla cura delle nostre unghie?

Foto Amazon | Meanail

Abbiamo poi ancora su Amazon il kit di Meanail, completo di lampada UV, 6 smalti semipermanenti, primer, base, top coat, cleaner e tutti i prodotti dediti alla rimozione, adatto sia a principianti che professioniste.

Gli smalti extra pigmentati di Skymore

Opta per un set di smalti dalla vasta gamma di colori, dai più vivaci e divertenti, ai colori scuri perfetti per la stagione fredda e di grande tendenza 2021/2022 .

Foto Amazon | Skymore

La confezione di semipermanenti di Skymore, costituito da 20 gel colorati dalla consistenza viscosa, 1 base coat, 1 top coat e 1 matte top coat. Questa tipologia di smalti piace perché si applica facilmente come un normale nail polish, sia a casa con l’apposito kit per smalti semipermanenti che da un’estetista esperta.