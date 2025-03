Tendenze unghie per la primavera, lo smalto champagne è uno dei protagonisti

Qual è la nuova tendenza in fatto di nail art per la primavera estate? La tonalità si ispira al colore dello champagne, un trend originale per chi è alla ricerca di unghie raffinate. Lo smalto champagne viene proposto dai vari brand del settore così da poterlo applicare sulle unghie direttamente a casa senza dover ricorrere al gel per unghie.

Per un effetto più creativo e soprattutto più duraturo, però, potresti optare per un semi-permanente o un un rivestimento in gel acrilico, così da poter sfoggiare le tue unghie di tendenza color champagne fino al prossimo mese.

Tendenze unghie, lo smalto champagne sarà protagonista della primavera

Lo smalto champagne non passa di certo inosservato, il suo effetto brillante mette al centro dell’attenzione le mani rendendole eleganti e raffinate.

Questo tipo di effetto solitamente appartiene alle feste natalizie, eppure è un trend che rivedremo spesso in primavera. Quali sono i colori mixati tra loro per l’effetto champagne? Protagonisti di questo trend per unghie sono il beige, il rosa, il dorato e un finish metallizzato dall’effetto lucidissimo, così da ottenere quel glitterato che richiama un po’ le bollicine dello champagne.

Ideale da applicare su tutte le unghie per un effetto classico oppure con una sfumatura leggera così da mettere in risalto le varie tonalità. Anche il french manicure classico si presta perfettamente a questo nuovo trend, così da poterlo replicare in casa seguendo il nostro tutorial su come realizzare il french con il fai da te.

Il colore che risalta di più è senza ombra di dubbio il dorato, nonostante ciò lo smalto champagne non appartiene alle colorazioni calde. Per questo motivo è un colore che sta bene a tutti, specialmente a chi desidera dare un tocco di luce in più al proprio incarnato.

Puoi anche mixarlo ad altre tonalità come il rosa nude, otterrai una nail art elegante e delicata. Per un tocco più eccentrico, invece, potresti optare per un contrasto con nuance più scure, come il total black, e creare un effetto ancora più intenso e deciso.

Con lo smalto champagne puoi davvero sbizzarrirti: il finish glitterato può essere sostituito con un finish cromato più energico, tutto sta nel risultato finale che desideri ottenere. Oltre agli smalti color champagne che trovi facilmente nei migliori negozi, puoi anche richiedere alla tua onicotecnica di fiducia una nail art effetto champagne perfetta per la primavera!