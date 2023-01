Skittles manicure: la tendenza unghie colorate per il 2023

Qual è la nail art più adatta a questo inverno 2023? Ovviamente la Skittles manicure, ossia il recente trend unghie che prende ispirazione dalle omonime, famosissime caramelle alla frutta dai colori vivaci. Questo trend è diffusissimo in estate, ma possiamo optare per essa anche quest’inverno, scegliendo i colori giusti.

Con questa manicure, mggiore sarà il numero di colori selezionati, migliore sarà la riuscita finale, non ci sono limiti!

Skittle manicure tavolozza del pittore

Per autentiche donne controcorrente che non hanno timore di essere originali, ecco la nail art tavolozza: vivace, coloratissima e super pop. Se in gel o semipermanente o smalto poco importa, la regola è sempre la stessa: essere cool, fashion, colorate.

Skittle manicure pastello

Ecco una versione skittles originale, colorata, ma più delicata, dominata da deliziosi colori pastello. Decisamente più tenue e portabile, ma di grande effetto comunque.

Skittles manicure pink

Oramai lo abbiamo capito, il rosa è senz’altro uno dei colori must per ogni stagione, anche invernale. Perché non optare per una Skittle manicure in varie tonalità di rosa, sfruttando ogni sua sfumatura? Che ne pensate di quella proposta da lucyparts?

Skittles manicure nude

Sofisticata e super glamour, una meravigliosa variante di questa manicure è quella basata sui vari colori neutri del nude.

Queste unghie sono splendide, adatte ad ogni occasione: in ufficio, un evento, un matrimonio. Da scegliere nel proprio colore nude preferito per andare a sfumare verso la sua gradazione più chiara.

Skittles Nail metallizzata

L’ultimissima tendenza del trucco, non solo della nail art, è il ritorno al metallizzato, molto pop e anni ottanta.

Questa scelta è fortemente on trend. Insomma, perché fermarsi al colore quando si può avere ancor più luce?