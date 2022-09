Skin Cycling, in cosa consiste questa nuova tendenza skincare

Pelle spenta e dal colorito disomogeneo a Settembre vogliono dire solo una cosa: è tempo di un nuovo beauty trend, e quale piattaforma se non TikTok è in grado di regalarci le innovazioni che meritiamo? La nuova frontiera della skincare routine si chiama Skin Cycling, e si tratta di un approccio specificatamente ideato per la pelle sensibile nientemeno che da una dermatologa newyorkese (Whitney Bowe).

La promessa? Quella di vedere l’incarnato notevolmente più uniforme e senza irritazioni dietro l’angolo, tutto questo nel giro di pochi giorni. Parliamo di un vero e proprio ciclo, dove i prodotti sono da applicare sul viso a rotazione prima di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo, con i presupposti che l’eccessiva esfoliazione possa danneggiare altresì la pelle.

Skin Cycling: come funziona la nuova frontiera della skincare

L’ esfoliazione è contemplata, certo: si parte infatti dal retinolo, per poi passare a due notti di crema idratante, per evitare di mettere troppo sotto pressione la pelle ed assistere ad eventuali “ribellioni” di quest’ultima, celate dietro a spiacevoli irritazioni e fastidì.

Per chi possieda poi una pelle mista o grassa, il ciclo andrà modificato e prolungato a sei notti: saranno infatti da prediligere prodotti maggiormente esfolianti anche per più giorni, proprio come un siero a base di acido salicilico.

La fase iniziale, quella dell’esfoliazione, è da collocare all’ inizio settimana tramite un siero esfoliante chimico che possa regalare all’incarnato immediata luminosità, per poi passare al retinolo dopo la detersione la notte successiva. Nelle fasi seguenti, poi, la pelle avrà bisogno di recuperare: sarà il turno di una buona crema nutriente, magari a base di squalano.

The Ordinary: Squalane Cleanser

Foto Instagram @theordinary

Un detergente perfetto per attuare la precisa skincare routine alla Skin Cycling è indubbiamente quello di The Ordinary: a base di squalano, deterge delicatamente la pelle rimuovendo efficacemente il trucco.

The Ordinary: Natural Moisturizing Factors + HA

Foto Instagram @theordinary

Dalla formula a rapido assorbimento, questa crema viso The Ordinary si compone fattori naturali di idratazione offrendo nutrimento immediato e duraturo: l’ideale per la fase di riposo del ciclo di skincare.

The Ordinary: Salicilyc Acid 2% solution

Foto Instagram @theordinary

Infine, altro prodotto utile ai fini dell’ultimissimo “TikTok Trend” è l’acido salicilico dello stesso brand: a base di acqua, è appositamente formulato per esfoliare e levigare visibilmente l’incarnato liberandolo da irregolarità di vario tipo.