Pagamento a rate: come funziona e quali sono i maggiori sistemi

La borsa dei tuoi sogni costa ancora troppo per le tue tasche? Lo shopping ti chiama, ma non puoi cedere per questioni di portafogli? Vuoi fare un regalo e hai pochi risparmi? No problem, a questi dilemmi c’è una risposta che ti cambierà la vita permettendoti di fare acquisti (anche importanti) in piccole e comode rate.

È la nuova frontiera degli acquisti online (e non solo), quindi non puoi perderla: scopriamo subito come funziona il pagamento a rate e quali sono i maggiori sistemi a cui affidarsi (anche per approfittare dei saldi online nei migliori negozi di abbigliamento!).

Come funziona il pagamento a rate: acquisti facili e comodi con Klarna, Scalapay e Paypal

Foto Shutterstock | Prostock-studio

Il pagamento a rate è sempre più diffuso per chi fa acquisti online e offline, complice la crisi economica che morde le tasche degli italiani. Tra i sistemi più usati figurano Klarna, Scalapay e Paypal, che permettono di comprare articoli in tantissimi negozi, fisici e non, sfruttando la comodità del pagamento rateizzato.

Partiamo da Klarna, che consente di fare acquisti online e pagare a rate senza interessi, ma a patto di saldare subito l’importo della prima rata. Il totale dell’acquisto può essere suddiviso in tre rate (la seconda dopo 30 giorni e l’ultima dopo 60 dall’acquisto) con un piano che viene predisposto nel profilo personale del cliente (ottimi i promemoria con cui si viene informati delle scadenze!).

Scalapay è una delle alternative tra cui scegliere se si vuole comprare qualcosa senza spendere subito una fortuna o dar fondo a tutti i risparmi. Il funzionamento è sostanzialmente lo stesso: si acquista un prodotto e si paga successivamente, il totale suddiviso in tre rate di pari importo.

Anche Paypal offre la possibilità di pagare a rate per un acquisto, e la suddivisione è disponibile per spese che vanno da 30 a 2mila euro. Basterà selezionare la voce “Paga in 3 rate con Paypal” al momento della conclusione di un ordine in cui sia ammesso questo metodo di pagamento e poi seguire le facili istruzioni per concludere l’acquisto con formula rateizzata!

Questi sistemi sono così facili e accessibili che davvero non potrai più farne a meno, un’occasione perfetta per portare a casa tutto quello che desideri senza spendere tutto e subito. Il prodotto arriva tra le tue mani e tu potrai concludere il pagamento comodamente dal divano… un poco alla volta. Cosa c’è di meglio?

Le app che ti fanno stare tranquilla: tutto sotto controllo in un solo posto

Una cosa non secondaria da aggiungere, oltre alla già descritta comodità del pagamento a rate per gli acquisti dei nostri sogni, è la possibilità di avere tutto sotto controllo – piano dei rimborsi e gli ordini ancora “attivi” (quelli per cui ci sono ancora delle rate da pagare) – in un solo posto.

Come? Grazie alle app dedicate che ci permettono di vedere in colpo solo tutte le informazioni utili relative ai pagamenti rateizzati che abbiamo richiesto e attivato. Si possono scaricare per iOS e Android e Klarna e Scalapay, ad esempio, richiedono una semplice iscrizione per accedere al proprio portafoglio acquisti (si può anche decidere di saldare tutto anticipatamente).

Facile e divertente, no? Così potrai acquistare le borse di lusso dei tuoi sogni a rate e senza pensarci troppo!