Siero per le ciglia: che cos’è e come funziona

Alleato della bellezza e dello sguardo, il siero per le ciglia è ottimo per migliorare l’aspetto di queste ultime, rinforzandole.

Il mondo della bellezza è in continua evoluzione. C’è, ad esempio, un’attenzione sempre crescente verso la cura delle ciglia e, tra i tanti prodotti disponibili, il siero per le ciglia è diventato un must-have a cui è difficile rinunciare. Che si abbiano delle ciglia sottili e delle ciglia fragili o meno, questo siero può essere di aiuto.

Grazie alla sua azione, lo sguardo diventa più intenso e affascinante. Scopriamo insieme, nel dettaglio, che cos’è il siero per le ciglia e come funziona.

Che cos’è e come funziona il siero per le ciglia

Prodotto cosmetico creato con diversi ingredienti e simile al mascara, il siero per le ciglia ha come obiettivo quello di rinforzarle, idratarle e renderle resistenti. Il siero è anche indicato per incurvare, infoltire e dare, quindi, volume alle ciglia. Esistono sieri per ciglia acquosi, sieri per ciglia oleosi o sieri per ciglia gel. Possono essere acquistati in diverse formulazioni, in base alle proprie esigenze. È, però, importante leggere attentamente la lista degli ingredienti.

Un buon prodotto deve, infatti, contenere vitamine del gruppo B, biotina e pantenolo che sono in grado di stimolare la crescita, favorendo la produzione di cheratina e l’aumento dello spessore. Sono ottimi anche l’acido ialuronico e l’aloe vera, che agiscono idratando e i peptidi, che rivitalizzano i bulbi piliferi.

Come applicare il siero per le ciglia

Ma come applicare il siero per le ciglia? Come detto, si tratta di un trattamento indicato soprattutto per chi ha delle ciglia sottili e fragili, in quanto è in grado di rinforzarle aumentandone anche la lunghezza. Per prima cosa, occorre rimuovere il make-up presente sul viso, passare un detergente sugli occhi, risciacquare con dell’acqua tiepida, asciugare tamponando con un asciugamano pulito e, quindi, applicare il siero con uno scovolino.

L’ideale è ricorrere a questo prodotto prima di andare a dormire, così da poterlo lasciare in posa tutta la notte senza bisogno di risciacquare. Il consiglio è quello di utilizzare il siero per circa un mese. Trascorso questo tempo, infatti, potrete notare delle ciglia più lunghe, folte e sane. Infine, ci sono effetti collaterali? Il siero per ciglia potrebbe provocare un leggero prurito: in questo caso, sarebbe meglio utilizzarlo soltanto un paio di volte a settimana.