Il segreto per combattere i capelli grassi: aggiungi un ingrediente al tuo shampoo e otterrai una chioma perfetta

Come combattere il problema dei capelli grassi? Ecco il trucco per avere uno shampoo perfetto secondo i parrucchieri!

Prendersi cura dei capelli talvolta potrebbe rivelarsi più difficile del dovuto. I capelli grassi sono un problema molto comune tra uomini e donne di tutte le età, e combattere il problema a volte sembra diventare una vera e propria impresa difficile da risolvere.

Secondo alcuni hairstylist esiste un metodo per contrastare i capelli grassi e renderli quindi più luminosi, sani e puliti più a lungo. Si tratta di un ingrediente che hai sicuramente in casa e potrebbe decisamente dare una svolta alla tua hair care routine e ottenere così uno shampoo perfetto.

Come rendere lo shampoo ancora più efficace per contrastare i capelli grassi

I capelli grassi hanno bisogno di essere trattati con cure ben specifiche. Un errore molto comune è quello di appesantire i capelli con maschere e prodotti post styling, credendo di renderli più puliti, morbidi e luminosi, in realtà questi passaggi potrebbero far sporcare più facilmente i capelli e renderli quindi ancora più unti e oleosi.

La chioma, per quanto riguarda il grasso dei capelli, va trattata alla base, quindi la zona di cui prendersi cura non sono le lunghezze bensì il cuoio capelluto. Per questo motivo bisogna depurare il cuoio con i giusti prodotti ed evitare di appesantire le lunghezze con altri prodotti idratanti e nutrienti.

Sembrerebbe essere miracoloso il prodotto utilizzato per rendere più efficace lo shampoo. Stiamo parlando del sale da cucina, un ingrediente che, secondo alcuni, potrebbe aiutare a risolvere il problema dei capelli grassi. Agisce simile ad uno scrub per capelli, a differenza di quest’ultimo però viene applicato insieme allo shampoo utilizzato normalmente.

Gli esperti del settore ovviamente si dividono in due scuole di pensiero, c’è chi ritiene il sale troppo aggressivo per la cute e chi, invece, lo ritiene un ingrediente fondamentale per contrastare il problema. Il sale aiuterebbe ad assorbire l’eccesso di sebo rendendo così i capelli puliti più a lungo ed evitare di ritrovarsi con i capelli grassi già il giorno dopo aver effettuato lo shampoo.

In che modo utilizzarlo? Prendi il flacone del tuo shampoo e versa al suo interno un cucchiaio colmo di sale grosso, agita per bene così da far amalgamare il più possibile il sale al resto degli ingredienti. Quindi procedi con lo shampoo cercando di essere il più delicata possibile con i movimenti.

Ti suggeriamo di testare il prodotto una volta e capire in che modo reagisce la tua cute. Nel caso in cui dovesse risultare troppo secca e addirittura irritata, ti suggeriamo di adottare altri rimedi per combattere i capelli grassi.